Brekelmans vindt gelekte plannen te links

VVD -fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet te spreken over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin is onder meer te zien dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1 procent daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2 procent op achteruitgaan. "Als dat klopt, dan ben ik daar niet tevreden over", aldus de VVD-fractievoorzitter in het televisieprogramma Café Kockelmann, die vindt dat die plannen dan gerepareerd moeten worden.

Brekelmans is met name niet te spreken over dat in de raming naar voren komt dat werkenden er harder op achteruitgaan dan mensen met een uitkering. "Terwijl we er juist voor willen zorgen dat mensen worden aangespoord om meer te werken en uit een uitkering te komen." Tegelijkertijd stipt hij aan dat het met 0,1 en 0,2 procent "in de praktijk om tientjes" gaat. "Maar dan nog, de richting is niet goed. Werken moet lonen."