De kleine Liam (5) is vrijgelaten uit een Trumps gevangenis.

Politiek
door Pieter Immerzeel
zondag, 01 februari 2026 om 6:27
Een rechter heeft ingegrepen: de kleine Liam (5) uit Minnesota zat samen met zijn vader vast in een Amerikaans detentiecentrum voor immigranten nadat hij op 20 januari was gearresteerd door ICE-agenten. Een rechter heeft nu de vrijlating van zowel vader als zoon bevolen. Liam en zijn vader, beiden asielzoekers, zullen naar verwachting dinsdag worden vrijgelaten. De zaak van het vastgehouden kind haalde de krantenkoppen en leidde tot wereldwijde verontwaardiging.
Rechter Fred Biery van de Amerikaanse districtsrechtbank, benoemd door voormalig Democratisch president Bill Clinton, verklaarde in zijn uitspraak: "De zaak vloeit voort uit de slecht doordachte en incompetente poging van de overheid om dagelijkse deportatiequota te halen, blijkbaar zelfs ten koste van het traumatiseren van kinderen."
Op 20 januari haalde Adrian Conejo Arias, de vader van Liam, zijn zoon op van de kleuterschool in Minneapolis. Beiden werden op hun oprit onderschept door agenten van de Amerikaanse immigratiedienst (ICE) en meegenomen. Beelden van het angstige kind, met een konijnenmuts op en een Spider-Man-rugzak, omringd door ICE-agenten, gingen de hele wereld over. Buren en schoolmedewerkers meldden dat ICE-agenten de kleuter als "lokmiddel" gebruikten door hem te vragen op de voordeur te kloppen, zodat zijn moeder open zou doen. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemde deze versie van de gebeurtenissen een "flagrante leugen".

