De kleine Liam (5) is vrijgelaten uit een Trumps gevangenis.

Op 20 januari haalde Adrian Conejo Arias
, de vader van Liam, zijn zoon op van de kleuterschool in Minneapolis. Beiden werden op hun oprit onderschept door agenten van de Amerikaanse immigratiedienst (ICE) en meegenomen. Beelden van het angstige kind, met een konijnenmuts op en een Spider-Man-rugzak, omringd door ICE
-agenten, gingen de hele wereld over. Buren en schoolmedewerkers meldden dat ICE-agenten de kleuter als "lokmiddel" gebruikten door hem te vragen op de voordeur te kloppen, zodat zijn moeder open zou doen. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid noemde deze versie van de gebeurtenissen een "flagrante leugen".