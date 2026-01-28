ECONOMIE
Dienst Toeslagen overtreedt bewust de wet: toeslagenouders opnieuw in de kou

Politiek
door Ans Vink
woensdag, 28 januari 2026 om 6:54
De Dienst Toeslagen weigert jarenlang bewust informatie te verstrekken aan slachtoffers van het toeslagenschandaal, terwijl dit wettelijk verplicht is. Uit een interne memo die via de Wet open overheid openbaar is geworden, blijkt dat ambtenaren structureel documenten achterhouden die onderbouwen waarom ouders het stempel 'Opzet/Grove Schuld' kregen.

Werkafspraak boven de wet

Het memo, opgesteld door de Afdeling Vaktechniek in september 2025, erkent dat deze werkwijze "op gespannen voet staat met informatieverplichtingen uit de Algemene wet bestuursrecht". De Dienst geeft zelfs toe dat de aanpak "niet houdbaar is in beroep" – een rechter zou het afkeuren. Desondanks blijft het beleid gehandhaafd vanwege een 'interne werkafspraak'. Die Die afspraak is kennelijk belangrijker dan de wet.
Het ministerie van Financiën reageert met de opmerking dat "de inzet altijd is geweest te voldoen aan wettelijke verplichtingen". Maar volgens advocaat Khadija Bozia, voorzitter van een werkgroep advocaten die toeslagenouders bijstaan, duurt de wanpraktijk tot op vandaag voort.[bnnvara]​[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

Gedupeerden staan met lege handen

Hoogleraar staats- en bestuursrecht Ymre Schuurmans van de Universiteit Leiden noemt de beschreven werkwijze "stuitend". Zij kent geen ander voorbeeld van een overheidsorgaan dat bewust structureel stukken achterhoudt. "Als burger moet je een overheidsbesluit kunnen controleren," aldus Schuurmans. "Maar als je de onderliggende stukken niet krijgt, sta je met lege handen tegenover de overheid".

Hersteloperatie onder druk

De onthulling komt op een moment dat de hersteloperatie toch al onder druk staat. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed constateerde in november 2025 dat de informatiehuishouding bij de Dienst Toeslagen nog steeds niet op orde is. Het ministerie blijft daarom tot eind 2026 onder verlengd toezicht staan
Inmiddels hebben circa 42.000 ouders de status 'gedupeerd' gekregen en €30.000 ontvangen. Maar voor volledig rechtsherstel is transparantie essentieel. Advocaat Bozia: "Voor het herstel van het vertrouwen van gedupeerden in de rechtsstaat is dit een vreselijke omissie".

