Dit is JD Vance, de ‘running mate’ van Trump

Donald Trump schuift James David Vance – beter bekend als JD Vance – naar voren als zijn 'running mate' voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Met zijn 39 jaar is Vance een betrekkelijk jonge politicus, die zich razendsnel heeft opgewerkt binnen de Republikeinse Partij.

Bliksemcarrière in de politiek

Sinds 2023 is Vance senator in het Amerikaanse Congres namens de staat Ohio. Hij heeft een reputatie opgebouwd als hardliner binnen de Republikeinse Partij. Amerika-correspondent Jan Postma omschrijft hem als een 'houwdegen' en iemand die 'harde uitspraken' doet. Zo gaf Vance de Democraten en president Joe Biden de schuld voor de aanslag op Trump. De laatste dagen viel het Postma al op dat Donald Trump jr. zijn steun uitsprak voor Vance.

Van schrijver tot senator

Vance werd in 2016 een bekend gezicht na het publiceren van zijn boek 'Hillbilly Elegy', waarin hij zijn jeugd beschrijft te midden van armoede in de 'Rust Belt' – een fameuze industriële regio in de VS. Zijn verhalen over opgroeien te midden van geweld en verslaving maakten hem populair, vooral in die regio. Dit gaf hem een stevige basis die leidde tot zijn verkiezingsoverwinning in Ohio in 2022, waar hij zijn Democratische tegenstander met ruime cijfers versloeg.

Kritiek op Trump

Opvallend genoeg was Vance aanvankelijk een uitgesproken criticaster van Trump. Hij noemde zichzelf een 'never Trump guy' en beweerde dat Trump weinig oplossingen bood. Hij ging zelfs zover om Trump te vergelijken met Adolf Hitler, door te zeggen dat Trump 'mogelijk de Amerikaanse Hitler' zou worden. Toen Trump eenmaal president was, bond Vance in en bood hij publiekelijk excuses aan op Fox News voor zijn aanvallen op Trump. Deze draai hielp hem uiteindelijk om in 2022 senator te worden namens Ohio.

Standpunt over Oekraïne

Met Vance haalt Trump ook iemand binnen die fel tegen de steun aan Oekraïne is. In een opiniestuk in The New York Times schreef hij eerder dit jaar dat Oekraïne kansloos is in de oorlog tegen Rusland. Hij noemde het streven naar herstel van de internationaal erkende grenzen van Oekraïne een 'fantasie' en vond het 'absurd' dat het Witte Huis niet wil onderhandelen over vrede met de Russische president Vladimir Poetin.

Steun aan Trump

In deze verkiezingscampagne heeft Vance zich ontpopt tot een fervente steunpilaar voor Trump. Hij was meermaals aanwezig bij campagnebijeenkomsten, zamelde geld in voor Trump en was zelfs aanwezig bij de rechtszaak rond de zwijggeldbetaling aan pornoster Stormy Daniels – waarvoor Trump uiteindelijk werd veroordeeld vanwege fraude. Het is duidelijk dat Vance een belangrijke rol speelt in Trumps poging om opnieuw het Witte Huis te veroveren, en de komende maanden zullen uitwijzen hoe deze samenwerking zich verder ontwikkelt.