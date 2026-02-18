ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen Bron

Politiek
door Ans Vink
woensdag, 18 februari 2026 om 6:04
131962873_m
Ouderen krijgen in de plannen van het nieuwe kabinet de hardste klappen, schrijft De Telegraaf. Werknemers boven de 55 jaar hebben de meeste last van bezuinigingen op de uitkeringen. En senioren betalen de hoogste prijs voor versobering van de zorg.
Dat zeggen experts in een analyse van het coalitieakkoord. "Veel maatregelen raken ouderen meer dan jongeren", zegt Paul de Beer, emeritus hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. "Het coalitieakkoord is niet evenwichtig verdeeld voor de generaties."
Hoogleraar Annet de Lange beaamt dat: "Vooral kwetsbare 55-plussers met een lager inkomen zullen de dupe zijn."
Het kabinet-Jetten, dat maandag op het bordes zal verschijnen, wil de WW en de WIA versoberen. Ook gaat het eigen risico in de zorg omhoog en wordt bezuinigd op de ouderenzorg.

Lees ook

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheekZoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek
Wie is Annet Bertram?Wie is Annet Bertram?
Yeşilgöz wordt minister van Defensie en vicepremier, meer namen bekendYeşilgöz wordt minister van Defensie en vicepremier, meer namen bekend
loading

POPULAIR NIEUWS

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

ANP-539348031

‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’

Loading