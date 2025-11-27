Grootste diplatieke conflict in jaren: China dreigt met geweld tegen Japan vanwege Taiwan-standpunt

China waarschuwt dat Japan een "pijnlijke prijs" moet betalen als het een grens overschrijdt wat Taiwan betreft. De landen hebben hun grootste diplomatieke conflict in jaren, sinds de Japanse premier Sanae Takaichi suggereerde dat een Chinese aanval op Taiwan een militaire reactie van Japan kan uitlokken.

"Het Volksbevrijdingsleger beschikt over krachtige capaciteiten en betrouwbare middelen om elke binnenvallende vijand te verslaan", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie. "Als de Japanse zijde het waagt om ook maar een halve stap over de grens te gaan en problemen voor zichzelf te veroorzaken, zal het onvermijdelijk een pijnlijke prijs betalen."

De uitlatingen volgen op de recente Japanse aankondiging dat het doorgaat met de inzet van raketten op Yonaguni, een eiland op ongeveer 110 kilometer van Taiwan. China beschouwt Taiwan, dat een eigen bestuur heeft, als een afvallige provincie en sluit niet uit geweld te gebruiken bij de inname ervan.