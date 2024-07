Jordanië ontbiedt Nederlandse ambassadeur om tweet Wilders

Jordanië heeft donderdagavond de Nederlandse ambassadeur ontboden om een tweet van PVV-leider Geert Wilders . Eerder op de avond schreef Wilders op berichtendienst X dat "de enige echte" Palestijnse staat Jordanië is. Dat was als reactie op het nieuws dat het Israëlische parlement tegen de vestiging van een Palestijnse staat ten westen van de Jordaan heeft gestemd.

Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Nederlandse ambassadeur op het matje is geroepen om een protestboodschap over te brengen aan de Nederlandse regering. Volgens het ministerie weerspiegelt het bericht van Wilders een racistisch standpunt dat de Palestijnse kwestie ten koste van Jordanië kan worden opgelost.

Jordanië wil dat de Nederlandse regering afstand neemt van het bericht van Wilders. Het ministerie noemt Wilders verder een "racistische parlementariër" wiens "opruiende uitspraken" in strijd zijn met het internationaal recht. Ook weerspiegelen ze "een cultuur van rassenhaat" die bestreden moet worden.

"Je kunt protesteren zoveel je wilt", schrijft Wilders in reactie op het bericht van het Jordaanse ministerie, "maar de historische waarheid blijft dat Jordanië Palestina is". Jordanië (toen nog Transjordanië) maakte tussen de jaren 20 en jaren 40 van de vorige eeuw deel uit van het Britse mandaatgebied Palestina. Ook wonen in Jordanië ruim twee miljoen Palestijnse vluchtelingen.

Na de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen eind november stelde Jordanië hetzelfde onderwerp al aan de kaak, omdat ook in het PVV-verkiezingsprogramma stond dat "Jordanië de enige echte Palestijnse staat is".