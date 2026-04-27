‘Komisch makkelijk’ langs de beveiliging – tot er werd geschoten

door Ans Vink
maandag, 27 april 2026 om 5:51
Wie zaterdagavond het Washington Hilton binnen wilde, hoefde volgens Mediaite‑hoofdredacteur Joe DePaolo nauwelijks moeite te doen. Hij was aanwezig bij de White House Correspondents’ Dinner met president Donald Trump en beschrijft hoe de beveiliging rond het hotel “comically easy” te omzeilen was – ruim een uur voordat er daadwerkelijk werd geschoten.
DePaolo kwam het zwaar bewaakte hotel binnen door aan de deur een simpele foto van een uitnodiging voor een Fox News‑feestje te laten zien. Geen QR‑code, geen controle van naam of document, slechts een vluchtige blik van twee beveiligers was genoeg om hem in de ‘veilige’ zone te laten. Binnen hoefde hij tot zijn verbazing niet eens zijn zakken leeg te maken of door een strenge scan. Voor een evenement met de president, ministers, diplomaten en honderden journalisten is dat op zijn zachtst gezegd opvallend.
Ironisch genoeg bleek wegkomen uit het hotel volgens DePaolo veel lastiger dan binnenkomen. Hij beschrijft hoe hij door zeker zes verschillende beveiligers van het kastje naar de muur werd gestuurd: roltrap op en links, nee toch terug, toch de gang uit en de helling af. Het beeld dat ontstaat: een overvol gebouw, een gefragmenteerde beveiliging en personeel dat zelf niet precies lijkt te weten waar de uitgangen zijn in geval van nood.
Op zijn kille, regenachtige terugweg uit de perimeter bleef één gedachte hangen: deze beveiliging is veel te slap voor zo’n top‑evenement. Zo’n 75 minuten later klinkt er daadwerkelijk geschut in het Hilton en wordt de Correspondents’ Dinner in chaos onderbroken. De verdachte, de 31‑jarige Cole Tomas Allen uit Californië, wordt aangehouden, terwijl de Secret Service Trump en zijn entourage in veiligheid brengt. DePaolo ziet zijn voorgevoel bevestigd: als je met een bewerkte telefoonfoto naar binnen kunt, is er fundamenteel iets mis gegaan in de beveiligingsarchitectuur van de machtigste man ter wereld.

Lees ook

WaPo: geen topveiligheidsmaatregelen voor Correspondents' DinnerWaPo: geen topveiligheidsmaatregelen voor Correspondents' Dinner
Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ DinnerVideo: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner
Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen TrumpWilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump
Benzineprijzen wereldwijd, van $0,09 tot $15,65

Onze 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

13 tekenen van hoge emotionele intelligentie

De stille achteruitgang na je dertigste: je merkt het pas als het te laat is

