Meerderheid Europees Parlement wil Oekraïne bij EU

Politiek
door Redactie
dinsdag, 09 september 2025 om 15:14
anp090925096 1
Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat Oekraïne toetreedt tot de Europese Unie, zo werd dinsdag duidelijk tijdens een debat in het Europees Parlement. Wat die meerderheid betreft, kunnen de officiële onderhandelingen hiertoe van start gaan. De EU-lidstaten zijn het daar nog niet over eens. Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding) riep de 27 lidstaten in het debat op de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te starten.
"Dit is een cruciaal moment", zei ze. "Dit is het krachtigste signaal naar Rusland en belangrijk voor de veiligheid van Oekraïne en Europa. De toekomst van Oekraïne ligt in Europa."
Achter de schermen wordt al geruime tijd gewerkt aan het klaarstomen van Oekraïne voor toetreding. Kandidaat-lidstaten moeten aan heel veel eisen voldoen, op onder meer terreinen als democratie, rechtspraak en de aanpak van corruptie.
Hongarije
Officiële onderhandelingen kunnen pas van start gaan als alle 27 lidstaten daarmee instemmen. Hongarije is een van de tegenstanders daarvan.
De Europese Commissie kreeg van diverse kanten kritiek op het ontbreken bij internationale gesprekken over vrede. De Commissie staat aan de zijlijn, zei onder meer een Europarlementariër van de liberale fractie Renew. "De EU moet zich als reus gedragen, niet als dwerg." De Nederlandse Europarlementariër Thijs Reuten (PvdA, sociaaldemocraten) vindt dat er te veel naar de Amerikaanse president Donald Trump wordt geluisterd.
Hij wil, net als een meerderheid van het Europees Parlement, dat de EU meer druk op Rusland uitoefent om een einde te maken aan de oorlog. Dat kan onder andere door meer sancties en betere handhaving van die sancties, zei Reuten.
Een meerderheid vindt veiligheidsgaranties voor Oekraïne cruciaal.

