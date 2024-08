Minister Van Weel vindt rapport over politie Rotterdam schokkend

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) noemt het rapport over het werkklimaat bij de politie in het centrum van Rotterdam "schokkend". Uit onderzoek ernaar zou blijken dat agenten van het Basisteam Centrum van de havenstad klagen over onder meer racisme, seksisme en buitensporig geweld door collega's.

Iedere politieagent heeft gewoon recht op een veilige werkomgeving, benadrukt de bewindsman. "Dat daar in Rotterdam geen sprake van is geweest en ook gedurende langere tijd, vind ik schokkend en heel vervelend. Daar moet wat aan gebeuren", zei hij voorafgaand aan kabinetsoverleg over de begroting.

Van Weel gaat zich niet mengen in de kwestie. Hij heeft het "volle vertrouwen" dat de korpschef van Rotterdam, Fred Westerbeke, de problemen aanpakt. Het onderzoek kwam er op aandringen van de Nederlandse Politiebond (NPB), nadat die signalen had gekregen van de problemen bij het Basisteam Centrum.