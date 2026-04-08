Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 08 april 2026 om 12:42
Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten: economisch, moreel én geopolitiek, en de oorlog met Iran versnelt dat proces. Hoe oorlog met Iran, een verzwakkende economie en massale protesten het presidentschap van Trump ondermijnen – en waarom zijn zwakte juist extra riskant is

Vier pilaren gaan wankelen

Trump steunde jarenlang op vier pilaren: een harde kern van aanhangers, religieus-rechtse bewondering, een machtig propagandanetwerk en volgzame Republikeinse politici, schrijft the New Republic. Die structuur hield hem overeind, zelfs toen hij feiten en instituties systematisch aanviel. Maar de oorlog met Iran, waarin hij openlijk dreigt met het vernietigen van civiele infrastructuur, maakt die loyaliteit duurder – zelfs voor bondgenoten.
Tegelijk dringt de economische realiteit door. Groei blijft achter, nieuwe banen vallen tegen en Trumps eigen beloften over lagere prijzen botsen met hogere brandstofkosten en onzekerheid op de arbeidsmarkt. De president die zichzelf verkocht als dealmaker blijkt de realiteit niet weg te kunnen onderhandelen.

Straatprotest en moreel verval

De politieke tegenmacht komt niet in de eerste plaats uit het Congres, maar van straatniveau. De “No Kings”-marsen, met naar schatting acht miljoen demonstranten in duizenden steden, richten zich expliciet tegen autoritaire neigingen, de Iran-oorlog en het morele verval dat Trump belichaamt. Een president die religieuze symboliek misbruikt terwijl hij dreigt met collectieve bestraffing, verliest langzaam zijn morele mandaat, ook bij een deel van rechts.
Juist dat maakt de situatie explosief. Een leider die zijn grip voelt wegglijden, maar nog altijd over immense militaire en digitale macht beschikt, kan in de verleiding komen de realiteit nóg harder te ontkennen – met escalatie als gevolg. De stank van een instortend presidentschap is niet alleen de voorbode van het einde, maar mogelijk ook van zijn gevaarlijkste fase.

