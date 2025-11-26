ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit gebeurt er als je een narcist boos maakt

psychologie
door Peter Janssen
woensdag, 26 november 2025 om 14:11
generated-image (3)
De woede van een narcist is allesbehalve gewoon. Wie ooit met narcistische woede te maken heeft gehad, weet dat het niet gaat om een vlaag van frustratie of een slecht humeur. Het is een intense, vaak onvoorspelbare uitbarsting wanneer hun gevoel van controle of superioriteit wordt bedreigd. “Narcistisch woede is een explosieve mix van mistrouwen, boosheid en schaamte — vaak veroorzaakt door een kwetsing van het eigen ego,” stelt psycholoog Zlatan Krizan in een grootschalig onderzoek.
Een narcist leeft van bewondering en aandacht. Elke vorm van kritiek, zelfs goedbedoelde feedback, kan worden gezien als een aanval op hun waarde. Wanneer ze zich genegeerd, afgewezen, of in hun macht bedreigd voelen, reageren ze disproportioneel fel. Volgens experts is dit geen gewone boosheid, maar een manier om weer grip te krijgen op het zelfbeeld en de controle over anderen: “Als de aandacht naar iemand anders gaat, grijpt de narcist naar woede, harde woorden of zelfs manipulatie om zichzelf weer centraal te stellen,” aldus Choosing Therapy ("Narcissistic Rage: Signs, Triggers, & How to Respond")
De reacties kunnen uiteenlopen:
  • Explosief: schreeuwen, beledigen, bedreigen of zelfs fysiek geweld.
  • Passief: de ander compleet negeren, manipuleren of het contact abrupt verbreken.
Dit gedrag is niet alleen voor de narcist destructief. Wie met narcistische woede te maken krijgt, kan zich verward, ondermijnd en uitgeput voelen. Slachtoffers ervaren volgens onderzoekers regelmatig angst, onzekerheid en zelfs verlies van hun eigenwaarde op termijn.parade
Wetenschappers benadrukken dat narcistische woede vaak ontstaat uit diepe onzekerheid en kwetsbaarheid. Het is dus geen teken van kracht, maar juist van een fragiel zelfbeeld dat constant bevestiging nodig heeft.
Narcistische woede heeft soms langdurige gevolgen, vooral voor gezinsleden en collega’s. Mensen die herhaaldelijk met deze woede-uitbarstingen te maken krijgen, kunnen het gevoel krijgen op eieren te moeten lopen en vermijden om hun mening te geven uit angst voor nieuwe escalaties. Volgens psychologen is het belangrijk grenzen te bewaken en support te zoeken, want chronische stress door narcistisch gedrag kan lichamelijke en mentale klachten veroorzaken. Een gezonde omgang begint bij het herkennen van deze patronen en het doorbreken van de cyclus van angst en afhankelijkheid.

Lees ook

Hoe ga je om met een narcist? En kan hij nog een aardig mens worden?Hoe ga je om met een narcist? En kan hij nog een aardig mens worden?
Een narcist is een emmer met gatenEen narcist is een emmer met gaten
Narcisten op de werkvloer: herken de waarschuwingssignalen + Checklist: De 15 gedragingen die alle narcisten gemeen hebbenNarcisten op de werkvloer: herken de waarschuwingssignalen + Checklist: De 15 gedragingen die alle narcisten gemeen hebben
is je partner een narcist? Herken signalen en bescherm jezelfis je partner een narcist? Herken signalen en bescherm jezelf
loading

POPULAIR NIEUWS

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

180185567_m

Dit is wat een week zonder social media doet met de mentale gezondheid van jongeren

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

Loading