Namen vergeten? Dit zegt de psychologie over jouw geheugen

Wetenschap
door Gerard Driehuis
maandag, 02 februari 2026 om 12:57
Je staat op een feestje, ziet een bekend gezicht en denkt: hoe heet die persoon ook alweer? Je hebt geen idee. Ook van mensen die je al vaak hebt gezien weet je niet hoe ze heten. Dementie? Geen paniek. Het vergeten van namen is een van de meest voorkomende geheugenblunders ter wereld — en het zegt veel minder over je intelligentie dan je misschien denkt.
Het probleem zit niet in je geheugen
Psychologen zoals Dr. Maria Wimber en Charan Ranganath van de Universiteit van Californië hebben ontdekt dat het vergeten van namen vaak niets te maken heeft met een slecht geheugen. Het probleem? Onze aandacht. Wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten, gebeurt er van alles tegelijk: we schudden handen, beoordelen lichaamstaal en proberen een goede indruk te maken. In die chaos verdwijnt de naam simpelweg naar de achtergrond.
Dit fenomeen noemen wetenschappers een coderingsfout. De naam wordt niet goed opgeslagen in het langetermijngeheugen, omdat ons brein al druk bezig is met andere prikkels. We onthouden wél het gezicht, de stem of het gesprek — maar die willekeurige reeks klanken die we 'naam' noemen, raakt verloren.
Waarom onthouden we gezichten wél?
Hier speelt evolutie een rol. Onze voorouders hadden geen namen nodig om te overleven, maar het herkennen van gezichten was cruciaal voor sociale interactie en veiligheid. Ons brein is daarom uitstekend uitgerust voor visuele herkenning, terwijl abstracte informatie zoals namen moeilijker blijft hangen.
Dit verklaart ook de zogenaamde bakker/Baker-paradox: als je hoort dat iemand bakker is als beroep, onthoud je dat makkelijker dan wanneer 'Baker' de achternaam is. Het beroep roept associaties op — verse broodjes, een witte muts — terwijl de naam op zichzelf geen betekenis draagt.
Wat kun je eraan doen?
Het goede nieuws: er zijn effectieve technieken om namen beter te onthouden. Experts adviseren om de naam direct te herhalen ("Leuk je te ontmoeten, Peter!") en een visuele associatie te maken met de persoon. Koppel 'Peter' bijvoorbeeld aan een opvallend kenmerk of een bekend persoon met dezelfde naam.
Het belangrijkste? Wees aanwezig in het moment. Wanneer je je volledige aandacht geeft aan de kennismaking, geef je je hersenen het signaal: dit is belangrijk, dit moet ik onthouden.
Dus de volgende keer dat je een naam vergeet, wees mild voor jezelf. Het is geen teken van achteruitgang, maar simpelweg hoe ons brein werkt.

