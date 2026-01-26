We kennen het allemaal: je start met één aflevering van je favoriete serie en plots is het drie uur later. Gezellig bingewatchen lijkt onschuldig, maar onderzoeker Xiaofan Yue toont aan dat het een teken kan zijn van diepe eenzaamheid
.
Yue's studie
onder 551 regelmatige bingewatchers identificeert zes verslavingsignalen: controleverlies, obsessieve gedachten, toenemende behoefte, irritatie bij afwezigheid, terugval na minderen en negatieve gevolgen voor werk of relaties. Van de deelnemers voldeed 61 procent hieraan, maar dit geldt alleen voor zware kijkers – niet de algemene bevolking. Belangrijker: verslaafde kijkers bleken significant eenzamer dan niet-problematische bingewatchers, die puur ontspannen.
Oorzaak en gevolg blijven onduidelijk door het cross-sectionele ontwerp. Eenzaamheid
kan bingewatchen aanwakkeren als copingmechanisme, of excessief kijken sociale contacten juist verdringen. Vergelijkbaar met alcohol: drinken voor plezier is oké, maar om stress te verdoven riskant.
Escapisme is normaal bij stress,
maar problematisch als motivatie eenzaamheid
of somberheid betreft. Yue plant vervolgonderzoek naar TikTok-achtige platforms met hun algoritmische feeds.
Tip: check je kijkpatroon en zoek echte connecties als series je leven domineren.