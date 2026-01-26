ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verslaafd aan series kijken? Dan ben je misschien eenzamer dan je denkt

psychologie
door Dirk Kruin
maandag, 26 januari 2026 om 6:22
197739238_m
We kennen het allemaal: je start met één aflevering van je favoriete serie en plots is het drie uur later. Gezellig bingewatchen lijkt onschuldig, maar onderzoeker Xiaofan Yue toont aan dat het een teken kan zijn van diepe eenzaamheid.​
Kernbevindingen
Yue's studie onder 551 regelmatige bingewatchers identificeert zes verslavingsignalen: controleverlies, obsessieve gedachten, toenemende behoefte, irritatie bij afwezigheid, terugval na minderen en negatieve gevolgen voor werk of relaties. Van de deelnemers voldeed 61 procent hieraan, maar dit geldt alleen voor zware kijkers – niet de algemene bevolking. Belangrijker: verslaafde kijkers bleken significant eenzamer dan niet-problematische bingewatchers, die puur ontspannen.​
Kip of Ei?
Oorzaak en gevolg blijven onduidelijk door het cross-sectionele ontwerp. Eenzaamheid kan bingewatchen aanwakkeren als copingmechanisme, of excessief kijken sociale contacten juist verdringen. Vergelijkbaar met alcohol: drinken voor plezier is oké, maar om stress te verdoven riskant.​
Praktische Implicaties
Escapisme is normaal bij stress, maar problematisch als motivatie eenzaamheid of somberheid betreft. Yue plant vervolgonderzoek naar TikTok-achtige platforms met hun algoritmische feeds. Tip: check je kijkpatroon en zoek echte connecties als series je leven domineren.​

Lees ook

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) vindt dochter te jong om Grey's Anatomy te kijkenEllen Pompeo (Dr. Meredith Grey) vindt dochter te jong om Grey's Anatomy te kijken
Oud-drugsbaron Van Wesenbeeck klaagt Netflix aan voor UndercoverOud-drugsbaron Van Wesenbeeck klaagt Netflix aan voor Undercover
Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogenOnzichtbare abonnementen kosten je een vermogen
Feest, crypto, auto's en horloges: Netflix-regisseur gearresteerd vanwege verduistering 11 miljoenFeest, crypto, auto's en horloges: Netflix-regisseur gearresteerd vanwege verduistering 11 miljoen
Monsters-maker had nooit verwacht dat serie zoveel zou losmakenMonsters-maker had nooit verwacht dat serie zoveel zou losmaken
loading

POPULAIR NIEUWS

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

Loading