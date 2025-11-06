Aantal mensen in asielcentrum Ter Apel nog verder gestegen

TER APEL (ANP) - Het aantal mensen in het asielcentrum in Ter Apel is voor de derde dag achtereen fors gestegen. Afgelopen nacht sliepen er 2167 mensen, ruim boven het afgesproken maximale aantal van 2000. Er kwamen woensdag 67 mensen bij, de dag ervoor 52 en maandag 81.

Sinds die toename van asielzoekers op het terrein na maandag moet het opvangorgaan COA weer de dwangsom van 50.000 euro aan gemeente Westerwolde betalen. Het totaal van de boete staat nu op 1,4 miljoen euro.

De dwangsom is bedoeld als drukmiddel om te zorgen dat het COA zich aan de afspraak met de gemeente houdt waarbinnen Ter Apel ligt. Tot 2000 mensen kan het orgaan de drukte op het terrein en daarbuiten nog controleren. Hoe meer mensen, hoe meer onrust en onveiligheid, ook voor de omgeving. Dat stelde niet alleen de gemeente al vaak, ook andere organisaties en onderzoeken onderstreepten dat eerder.