NS maakt verlies; treinen vaker te laat. En hoe zit het met de zitplaatskans?

Je kent het wel: een paar minuten vertraging en ja hoor, de aansluiting gemist. Dat wordt blauwbekken op het perron. Treinreizigers arriveerden vorig jaar vaker te laat op hun bestemming, hebben de Nederlandse Spoorwegen (NS) becijferd bij de publicatie van de jaarcijfers. Wel lukte het de spoorvervoerder nipt om aan een belangrijke stiptheidseis van de overheid te voldoen.

Afgelopen jaar kwam 89,4 procent van de reizigers op tijd op hun bestemming. Op tijd betekent dat een treinreis minder dan vijf minuten vertraging heeft. In 2023 was de punctualiteit beter met een score van 89,7 procent. Maar de afspraak met de overheid was dat vorig jaar 88,9 procent van de treinreizen op tijd moest aankomen.

Ook voldeed de NS met een score van 94,6 procent aan de gestelde eis voor de zitplaatskans in de spits. Die kans was niettemin iets kleiner dan in 2023.

Werkzaamheden

NS-topman Wouter Koolmees wijst in een toelichting op de slechtere cijfers naar het "recordaantal werkzaamheden" op het spoor van vorig jaar. Er waren niet alleen meer werkzaamheden, deze vonden ook vaker overdag en buiten de vakantieperiodes plaats.

Wel slaagde de NS erin om verbeteringen door te voeren, waardoor volgens het bedrijf gedurende het jaar meer treinen op tijd gingen rijden. Langdurige snelheidsbeperkingen werden verwerkt in de dienstregeling. Ook vond er "slim onderhoud en reparatie" plaats aan treinen, waardoor er voldoende treinen konden rijden.

De onderneming waarschuwde eerder nog voor "een pittig najaar", maar volgens de NS viel het uiteindelijk mee. Het bedrijf had ook weinig last van overlast door herfstweer. In december kondigde de NS daarom al aan te verwachten aan de belangrijke stiptheidseis van de overheid te kunnen voldoen.

HSL is drama

De hogesnelheidslijn (hsl) bleef wel een groot probleem. Daar kwam uiteindelijk 69 procent van de treinreizen op tijd aan, terwijl de afspraak met de overheid was dat 82,1 procent van de treinen op tijd moet zijn. In 2023 was het 73,6 procent.

Door constructiefouten in spoorviaducten had de NS met de HSL het gehele jaar veel last van opgelegde snelheidsbeperkingen. Sinds begin december mogen treinen weer 120 kilometer per uur rijden. Maar dat is nog altijd minder dan de gewenste oorspronkelijke 200 kilometer per uur voor de binnenlandse treinen en 300 kilometer per uur voor internationale treinen. De NS verwacht dat de ondermaatse HSL-prestaties ook dit jaar zullen aanhouden.