Man die Benjamin in coma sloeg mogelijk verantwoordelijk voor veel meer soortgelijke moordpogingen

De man die vorige week een steen op de dakloze Benjamin in Rotterdam gooide, wordt ervan verdacht al eerder op dezelfde brute wijze slachtoffers te hebben gemaakt in Frankrijk. In steden als Lyon, Évry, Straatsburg en Dijon sloeg een man met een zware steen toe, waarbij zeker één dodelijk slachtoffer viel. Gisteren werd de verdachte opgepakt in Toulon.

Schokkende beelden uit Rotterdam

De schok was groot toen vorige week bewakingsbeelden verschenen van het incident bij de ingang van het Maritiem Museum in Rotterdam. Om 04.00 uur 's ochtends gooide een man zonder enige aanleiding een steen op het hoofd van de slapende Benjamin, wat de dakloze met zware verwondingen achterliet. Benjamin ligt sindsdien in het ziekenhuis; hij lag dagen in coma, en is nu ontwaakt, maar zijn vooruitzichten zijn onduidelijk.

Aanhouding in frankrijk

Benjamin lijkt helaas niet het enige slachtoffer te zijn. Gisteravond werd op een treinstation in Toulon een man opgepakt die sterk lijkt op de Rotterdamse verdachte en mogelijk achter een reeks soortgelijke aanvallen in Frankrijk zit.

De verdachte, de 32-jarige Levis E., werd gearresteerd nadat een passagier op een trein tussen Marseille en Toulon meldde dat een man zich ‘agressief’ gedroeg en zonder kaartje reisde.

Geweldspatroon

De link naar eerdere misdrijven was snel gelegd. Afgelopen maandag werd in Lyon een dakloze om het leven gebracht met een zware steen op zijn hoofd. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV toonden camerabeelden hoe de verdachte een betonblok op zijn hoofd balanceerde, klaar om het op zijn slachtoffer te laten vallen – exact zoals in Rotterdam.

Oranje veters

Franse bronnen dichtbij het onderzoek melden dat de man, van Kameroense afkomst, mogelijk nog meer op zijn geweten heeft. Zo zou hij op 31 oktober in Straatsburg ook een dakloze hebben aangevallen met een steen. En in de nacht van 22 op 23 oktober werd in Évry een poging tot moord geregistreerd, waarbij wederom een man met schoenen met opvallende oranje veters een slapende dakloze met een baksteen tegen de grond sloeg. Ook hier raakte het slachtoffer zwaargewond.

Seriemoordenaar

De aanvallen lijken nog verder terug te gaan. Op 25 juli werd in Dijon een laboratoriumverpleegster met een steen aangevallen toen ze van haar werk naar huis liep. "Ik hoopte dat hij geen slachtoffers meer zou maken, maar als ik zie dat hij iemand heeft vermoord en anderen heeft geprobeerd te vermoorden... Hij gebruikt dezelfde werkwijze, hij valt aan met stenen. Ik heb waarschijnlijk te maken gehad met een seriemoordenaar", zegt de vrouw, die aan de aanval wist te ontsnappen.