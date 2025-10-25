ECONOMIE
Bontenbal: kans groot dat Wilders niet meeregeert

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 7:21
anp251025044 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal waarschuwt dat kiezers die op de PVV stemmen mogelijk weinig terugzien van hun stem na de verkiezingen. Volgens hem is de kans groot dat Geert Wilders uiteindelijk niet zal meeregeren. "Wie op de PVV stemt, staat straks in de kou", zegt de christendemocraat in een gesprek met De Telegraaf.
Hoe groot de winst voor de PVV ook zal zijn, dat betekent volgens Bontenbal nog niet dat Wilders automatisch deelneemt aan een nieuwe regering. "De grootste worden is niet de garantie op meeregeren, of de premier leveren."
Bontenbal stelt bovendien dat Wilders het migratieprobleem niet echt wil oplossen. "Als je dat echt wilt, dan zorg je dat er capabele bewindspersonen zitten die niet elke keer schietend de ministerraad verlaten, maar gewoon resultaten boeken."
