Ferrari laat in volle oorlogstijd zien waar de prioriteiten liggen: voor de rijkste klanten in de Golfregio gaan de supercars desnoods per vliegtuig, ook al zijn de vrachtkosten vier tot vijf keer zo hoog als vervoer over zee. Terwijl autocarriers de Straat van Hormuz niet in mogen door de Iraanse blokkade, wordt er voor een handvol hyper-vermogende kopers een peperdure luchtbrug opgetuigd.​

Waar andere fabrikanten leveringen pauzeren of uit voorraden in de regio putten, kiest Ferrari ervoor om “een paar” extreem gepersonaliseerde modellen alsnog door de lucht te sturen. Het gaat om de meest winstgevende markt die het merk heeft: personalisatie is inmiddels goed voor ongeveer een vijfde van Ferrari’s autoomzet en de marges in het Midden-Oosten zijn hoger dan in Europa. In 2025 leverde Ferrari 626 auto's aan de regio, meer dan aan het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Frankrijk, juist omdat klanten daar bereid zijn extra te betalen voor unieke lak, interieur en opties.​ Dat schrijft The Financial Times

“De luchtbrug voor supercars is een vliegend visitekaartje van ongelijkheid.”

De timing is pikant. Door de oorlog in Iran zijn de tarieven voor luchtvracht vanuit Europa naar de Golf met zo'n twee derde gestegen tot bijna 3 dollar per kilo, terwijl een complete luxewagen per vliegtuig nu grofweg vier à vijf keer duurder is dan transport per schip. Toch lijken sommige kopers ongevoelig voor die prijsprikkel: ze willen hun gelimiteerde editie simpelweg zo snel mogelijk op de oprit hebben, ongeacht de geopolitieke context. Dat luxeautomerken de regio “de beste markt ter wereld” noemen, onderstreept hoezeer ze blijven vechten om de gunst van deze kleine, maar extreem lucratieve groep klanten.​

Tegelijk is het een riskant spel. Andere producenten waarschuwen dat de vraag in de Golf plots kan stilvallen, showroombezoek al terugloopt en plannen voor nieuwe dealers in Saudi-Arabië worden bevroren. Mocht de oorlog lang duren, dan moeten dure, speciaal voor de regio samengestelde modellen worden omgeleid naar markten als Japan – waar het veel moeilijker is om dezelfde prijs en winst te halen. Ferrari’s luchtbrug richting de superrijken is zo een scherp symbool van de huidige wereldeconomie: aan de top gaat alles door, ver onder de wolken waar de meeste automobilisten hun eigen crisis beleven.​