DNA-test bevestigt dat Utrechtse 'probleemwolf' is doodgeschoten

UTRECHT (ANP) - Jagers hebben op de Utrechtse Heuvelrug probleemwolf GW3237m doodgeschoten. Dit blijkt uit een DNA-spoedanalyse, zegt de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw). De provincie Utrecht meldde vorige week al de dood van een wolf, maar toen was nog niet bekend of het om het dier met de bijnaam Bram ging. Voor deze wolf was eerder dit jaar een afschotvergunning afgegeven, omdat het dier meerdere keren mensen had aangevallen en gebeten.

"Het is jammer dat het zover heeft moeten komen", zegt Sterk. "Maar ook is er een gevoel van opluchting. Vooral voor mensen die op de Utrechtse Heuvelrug wonen of recreëren of daar ondernemer zijn. Zeker nu we zo kort voor de kerstdagen staan."

Wolf GW3237m was bij meerdere ernstige incidenten op de Utrechtse Heuvelrug betrokken. Daarom gaf de provincie aan het begin van deze zomer een afschotvergunning af. Uit DNA-analyse was gebleken dat het dier op 19 mei op landgoed Den Treek bij Leusden tot twee keer toe een wandelaarster had gebeten. Eind juli werd een 6-jarig kind in de buurt van de Pyramide van Austerlitz door Bram gebeten en meegesleurd. Zijn wolvin had in april voor het tweede jaar op rij welpen gekregen en daarom vertoonde het dier volgens De Faunabescherming en Animal Rights defensief gedrag.

Advies ingetrokken

Dat het pas maanden na het afgeven van de afschotvergunning lukte om de 'probleemwolf' dood te schieten, is volgens de gedeputeerde goed te verklaren. "De wolf is een beschermd dier, dus je moet zeker weten dat je de goede te pakken hebt. Bovendien zat de wolf in een drukbezocht gebied. Je kunt daar niet zomaar gaan schieten."

De dode wolf wordt komende week onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre en Wageningen Environmental Research. "Daarna gaan we kijken of het dier beschikbaar kan worden gesteld voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden."

Het advies om landgoederen en de bos- en natuurgebieden tussen de A12 en A28 te mijden, wordt per direct ingetrokken nu de dood van de probleemwolf is bevestigd. Dat hebben terreinbeherende organisaties, gemeenten en de provincie Utrecht op advies van wolvendeskundigen besloten. Andere adviezen voor het gebied zijn nog wel van kracht. "Zoals op de paden te blijven, de hond aangelijnd te houden en ervoor te zorgen dat kinderen in het zicht blijven", aldus Sterk. "Ook wordt geadviseerd extra alert te zijn bij activiteiten als hardlopen en paardrijden, omdat snelheid een trigger kan zijn voor wolven."