Hoteliers verlagen hun kamerprijzen, maar voor jou als gast wordt een nachtje weg in Nederland toch gemiddeld 8 procent duurder. Dat blijkt uit het HOSTA 2026 rapport van adviesbureau Horwath HTL, dat vandaag in Amsterdam wordt gepresenteerd.

Hoteliers nemen de klap, jij betaalt toch meer

Nederlandse hotels staan sterk onder druk vanwege de verhoging van de btw op logies van 9 naar 21 procent per 1 januari 2026. De hotels verwachten een daling in de nettokamerprijs van tussen de 2,5 procent en 5 procent. Ze verlagen hun prijzen dus om gasten te houden, maar voor de consument stijgt de kamerprijs echter met ongeveer acht procent door de btw-verhoging.

Ruim 80 procent van de hotels verwacht voor dit jaar een daling van de bezettingsgraad en/of een daling van de gemiddelde kamerprijs. Voor 2027 verwacht ruim 70 procent dat de bezettingsgraad en/of gemiddelde kamerprijs nog steeds lager zijn dan in 2025.

Hoteliers slikken dus een flink deel van de btw-verhoging zelf in. Maar wat overblijft, komt alsnog op jouw rekening.

De bezettingsgraad zakt mee

De bezettingsgraad daalt naar verwachting dit jaar van 76,5 naar 74,7 procent, en het postcoronaherstel lijkt voorbij. De RevPAR (omzet per beschikbare hotelkamer) daalde van 120 naar 118 euro, en vooral de winstgevendheid nam af: het bruto bedrijfsresultaat lag in 2025 op circa 32 procent van de omzet, bijna vijf procentpunt lager dan 2024.

Amsterdam wordt dubbel geraakt

De hotelmarkt in Amsterdam en Schiphol dreigt dubbel te worden getroffen. Naast de btw-verhoging overweegt Amsterdam een stijging van de toeristenbelasting van 12,5 naar 20 procent. Vanaf 2027 stijgt de toeristenbelasting naar 16 procent van de overnachtingsprijs. Vervolgens wordt het tarief jaarlijks met één procentpunt verhoogd, totdat in 2031 een niveau van 20 procent is bereikt.

Daarmee stijgt de totale belasting op hotelovernachtingen in Amsterdam van 21,5 procent vorig jaar naar 41 procent in 2031. Het kan naar verwachting drie tot vijf jaar duren voor de markt in Amsterdam terug is op het niveau van 2023.

Nederlanders trekken massaal over de grens

De gevolgen zijn al zichtbaar in het boekgedrag. De binnenlandse vraag (Nederlandse gasten in Nederlandse hotels) is met 24 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, zo bleek eerder uit een analyse van boekingsplatform HotelSpecials over het eerste kwartaal. De vraag naar hotels in Duitsland steeg met 40 procent, terwijl België een groei van 9 procent noteerde.

Vooral grensregio's ondervinden de impact: in de provincie Limburg daalde de vraag met meer dan 30 procent. De trend is duidelijk zichtbaar: door het hogere Nederlandse btw-tarief en lagere tarieven in Duitsland (7 procent) en België (6 procent, in maart 2026 verhoogd naar 12 procent) kiezen steeds meer reizigers voor een bestemming net over de grens.

Voor precies dezelfde hotelkamer betaal je in Nederland nu meer dan in Duitsland of België, puur door belasting.

Wat dit betekent voor je herfstvakantie

Het herfstboekingsseizoen begint, en de cijfers zijn helder. Hoteliers lijken de verhoogde btw op logies deels voor eigen rekening te nemen door hun kamerprijzen te verlagen. Maar de btw-verhoging is zo fors (van 9 naar 21 procent) dat ze die klap niet volledig kunnen opvangen. Wat jij merkt op je rekening: gemiddeld 8 procent meer voor dezelfde kamer als vorig jaar.

Het HOSTA 2026 rapport is jaarlijks onderzoek van adviesbureau Horwath HTL naar de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Ongeveer 400 drie- tot vijfsterrenhotels nemen deel aan het onderzoek.