Ex-agent AIVD: jaren undercover bij jihadisten, nu dakloos na ruzie over gebroken afspraken

Een voormalig agent van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zegt dat de dienst gemaakte afspraken over zijn inzet en bescherming stelselmatig heeft geschonden. De man, in De Telegraaf aangeduid als Gabriël, infiltreerde jarenlang in jihadistische kringen en zegt dat hij niet mocht stoppen toen hij door de spanning psychische klachten kreeg.
Volgens Gabriël beloofde de AIVD
dat hij slechts enkele maanden zou worden ingezet en een vast salaris plus bonussen zou krijgen, maar duurde de operatie jaren en bleef de financiële afwikkeling uit. Ook zou hem zijn gevraagd zich als medeverdachte in een terrorismenetwerk te laten veroordelen, in ruil voor een hoge maandelijkse vergoeding, een voorstel dat hij weigerde. Hij stelt verder dat de dienst hem afluisterde, een gps
-baken onder zijn auto plaatste en hem na een reeks intimiderende gesprekken zonder adequate nazorg en inkomen liet zitten.
De ex-agent
zegt dakloos te zijn geworden en zich misbruikt en in de steek gelaten te voelen, terwijl jihadisten uit zijn oude netwerk hem begonnen te verdenken. Een klacht bij de toezichthouder CTIVD werd niet inhoudelijk behandeld; de rechter oordeelde dat de zorgplicht van de dienst beperkt was omdat hij zich vrijwillig zou hebben gemeld, iets wat hij bestrijdt. Gabriël heeft zich nu in een brief tot de minister van Binnenlandse Zaken gewend en dreigt alle “misstanden rond deze doofpot” naar buiten te brengen als er geen oplossing komt.