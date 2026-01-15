ECONOMIE
'Grote zorgen' Rusland over Europese troepen in Groenland

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 11:35
anp150126087 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - Rusland maakt zich "ernstige zorgen" over de komst van militairen uit NAVO-landen naar Groenland. Dat ze in het noordpoolgebied Rusland en China het hoofd moeten bieden is onzin, stelt de Russische ambassade in Brussel.
Europese NAVO-bondgenoten van Denemarken als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen en Zweden hebben woensdag aangekondigd om enkele militairen naar Groenland te sturen. Het zou gaan om een verkenningsmissie, die een grotere oefening moet voorbereiden.
De aankondiging kwam op de dag van overleg onder hoogspanning van de Deense regering met de VS over de Amerikaanse dreigementen om Groenland in te lijven. Het strategisch gelegen en grondstoffenrijke eiland zou anders in handen van rivalen China en Rusland vallen, beweert de Amerikaanse president Donald Trump.
Dat laatste is een "vals voorwendsel", stelt de Russische ambassade in de thuisstad van de NAVO en de EU.
