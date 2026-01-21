In een land dat steeds meer tekenen van fasiscme vertoont is het eigenlijk logisch: het ligt aan de joden
.
In de schaduw van Trump
ontstaat in de VS een merkwaardig bondgenootschap: een kleine maar luidruchtige groep zwarte rechtse influencers sluit de rangen met openlijke witte racisten, verenigd in één obsessie
: “de Joden
” als ultieme zondebok. Extremisme‑onderzoekers waarschuwen dat antisemitisme
“altijd al een grote vereeniger van extremistische bewegingen is geweest”. Het is de lijm tussen witte supremacisten die dromen van een blank christelijk Amerika
en zwarte nationalisten die Joden neerzetten als manipulators van slavernij, media en cultuur.
De Anti‑Defamation League
beschrijft hoe zowel extreemrechtse groeperingen als radicale Black Hebrew Israelite‑secten dankbaar inhaken op de antisemitische tirades van beroemdheden als Ye (Kanye West), omdat die hun propaganda normaliseren en een nieuw publiek aanboren. In Telegram‑chats bespreken witte extremisten hoe ze met pamfletten zwarte wijken kunnen bestoken met verhalen dat Joden
achter slavenhandel, abortus en “white replacement” zouden zitten.
Trump
distantieert zich zelden duidelijk van deze stromingen en dineerde zelfs met de openlijk antisemitische white supremacist Nick Fuentes
, wat hun gevoel van legitimiteit alleen maar versterkt. Zo ontstaat een bont, maar gevaarlijk front waarin haat tegen Joden
fungeert als eenvoudig antwoord op complexe problemen.