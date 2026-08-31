Meer dan 20 vermisten na overstromingen Grand Canyon, minstens 1 dode

Zeker een persoon is om het leven gekomen door overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Ongeveer vijftien mensen worden nog vermist. Dat meldt de National Park Service.

Het lichaam van een 46-jarige man werd geborgen bij de Crystal Rapids langs de Coloradorivier, aldus de parkdienst.

Eerder meldde de dienst dat er mogelijk meer dan twintig vermisten waren.

De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door overstromingen. Tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd.

Mogelijk valt er maandag meer neerslag, wat kan leiden tot verdere overstromingen en onveilige situaties.