Meerderheid Europees Parlement wil Oekraïne bij EU

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 12:30
anp090925096 1
STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat Oekraïne toetreedt tot de Europese Unie, zo werd dinsdag duidelijk tijdens een debat in het Europees Parlement. Wat die meerderheid betreft, kunnen de officiële onderhandelingen hiertoe van start gaan. De EU-lidstaten zijn het daar nog niet over eens. Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding) riep de 27 lidstaten in het debat op de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te starten.
"Dit is een cruciaal moment", zei ze. "Dit is het krachtigste signaal naar Rusland en belangrijk voor de veiligheid van Oekraïne en Europa. De toekomst van Oekraïne ligt in Europa."
Achter de schermen wordt al geruime tijd gewerkt aan het klaarstomen van Oekraïne voor toetreding. Kandidaat-lidstaten moeten aan heel veel eisen voldoen, op onder meer terreinen als democratie, rechtspraak en de aanpak van corruptie.
Officiële onderhandelingen kunnen pas van start gaan als alle 27 lidstaten daarmee instemmen. Hongarije is een van de tegenstanders daarvan.
