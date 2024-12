Netanyahu beveelt inname VN-​​bufferzone in Golanhoogten

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij het leger heeft bevolen een ​​door de VN gepatrouilleerde bufferzone tussen de door Israël bezette en de door Syrië gecontroleerde Golanhoogten "in te nemen". De bufferzone die de door Israël bezette gebieden in de Golanhoogten van Syrië scheidt werd in 1974 ingesteld.

Volgens de premier is het akkoord uit 1974 met Syrië "ingestort" na de omverwerping van Bashar al Assad in Damascus en hebben Syrische troepen hun posities verlaten. "Als gevolg hiervan", zei Netanyahu, "heb ik zaterdag het leger bevolen om de bufferzone en de nabijgelegen commandoposten in te nemen. We zullen niet toestaan ​​dat een vijandige macht zich aan onze grens vestigt."

Het is niet duidelijk wie precies die vijandelijke macht vormt waarover Netanyahu spreekt. Een woordvoerder van de VN-vredesmacht zei zaterdag dat UNDOF-personeel "niet-geïdentificeerde gewapende personen in het scheidingsgebied had waargenomen. Ongeveer twintig van hen namen een positie van de missie in het noordelijke deel van het scheidingsgebied in." Het Israëlische leger zei dat het "de VN-troepen helpt bij het afweren van de aanval".

Libanese media meldden zondag een Israëlische aanval op een wapendepot in Quneitra, een Syrische stad binnen de VN-bufferzone in de Golanhoogten. Het Israëlische leger heeft geen commentaar gegeven.