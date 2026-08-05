Onderverzekerd zonder het te weten: bij 10.000 euro bliksemschade krijg je er 5.000

De bliksem hoeft je dak niet te raken om je huis leeg te trekken. Eén inslag in een boom verderop is genoeg om tv, router, warmtepomp en zonnepaneelomvormer tegelijk te slopen. En precies die schade — de onzichtbare — is bij lang niet iedere verzekeraar gedekt.

Extreem weer kostte Nederlandse verzekeraars vorig jaar ruim 155 miljoen euro. Storm was met meer dan 60 miljoen euro de grootste post, gevolgd door hagel met zo’n 50 miljoen en neerslag met 35 miljoen. Een jaar eerder lag het totaal met 278 miljoen euro nog twee keer zo hoog. Bliksem is in die statistiek een bescheiden bedrag — en juist dat maakt het gevaarlijk. Het is geen ramp die het journaal haalt, het is een rekening die op één huishouden neerkomt.

Hoe vaak het misgaat

Boven Nederland ontlaadt de bliksem gemiddeld zo’n vijftienduizend keer per jaar van wolk naar grond, verdeeld over ongeveer honderd onweersdagen. Dat aantal loopt op: per graad opwarming neemt het aantal bliksemontladingen met tien tot vijftien procent toe.

De schadehulporganisatie die namens alle brandverzekeraars uitrukt, verwerkte in 2025 een recordaantal van 5.912 meldingen. Brand, bliksem en explosie samen waren goed voor 7.643 getroffen objecten. Na het noodweer van eind juni kwamen er in één weekend 134 meldingen binnen, waarvan 43 blikseminslagen — de meeste rond Amsterdam.

Een directe inslag ziet iedereen. De schade die je verzekeraar het liefst betwist, zie je juist niet.

De fout: inductie staat niet in je polis

Een directe inslag in je schoorsteen is bijna altijd gedekt: de opstalverzekering betaalt het huis en alles wat eraan vastzit, de inboedelverzekering je losse spullen. Zo simpel is het bij indirecte schade niet.

Slaat de bliksem honderd meter verderop in, dan gaat er een spanningspiek door het net. Verzekeraars noemen dat inductie of overspanning. Je apparaten zijn dood, maar er is geen roetplek, geen gat in het dak, geen brandlucht. En dat is nu net het probleem: inductieschade wordt niet door elke verzekeraar vergoed. In oudere polissen en in de goedkopere, minder uitgebreide dekkingen is het regelmatig uitgesloten. Bij zakelijke polissen is dat nog vaker het geval.

Twee andere gaten die mensen pas ontdekken als het te laat is: glasschade door bliksem zit bij veel verzekeraars niet standaard in de dekking, en de vergoeding voor bijgebouwen is vaak gemaximeerd — bijvoorbeeld op 25.000 euro, en alleen als de schuur of garage binnen vijfhonderd meter van de woning staat.

Wat is inductie?

Bliksem die vlakbij inslaat, wekt een magnetisch veld op. Dat veld veroorzaakt een spanningspiek in de bedrading van je huis: elektriciteitskabels, coax, netwerkkabels. Aangesloten apparatuur brandt van binnenuit door. Er is geen zichtbaar spoor van de inslag, waardoor een expert moeilijk kan vaststellen dat bliksem de oorzaak was. Precies daarom staat inductie in sommige voorwaarden apart genoemd — of helemaal niet.

De tweede fout: te laag verzekerd

Wie zijn inboedel jaren geleden verzekerde en sindsdien niets aanpaste, is waarschijnlijk onderverzekerd. Dan keert de verzekeraar evenredig uit. Is je inboedel 80.000 euro waard maar sta je voor 40.000 euro in de polis, dan krijg je bij 10.000 euro schade slechts 5.000 euro. De helft, omdat je voor de helft verzekerd bent.

De uitweg is banaal simpel en kost tien minuten: vul de inboedelwaardemeter en de herbouwwaardemeter in. Veel verzekeraars geven daarna garantie tegen onderverzekering — dan krijg je bij schade volledig uitgekeerd, ook als het verzekerde bedrag achteraf te laag blijkt.

Tien minuten een waardemeter invullen scheelt bij een grote schade zo de helft van de uitkering.

Wat je vandaag kunt controleren

Zoek in je voorwaarden op “inductie” of “overspanning”. Staat het er niet expliciet in als gedekt risico, bel dan je verzekeraar. Een uitgebreidere dekking kost meestal een paar euro per maand.

Staat het er niet expliciet in als gedekt risico, bel dan je verzekeraar. Een uitgebreidere dekking kost meestal een paar euro per maand. Vul de inboedel- en herbouwwaardemeter opnieuw in. Zeker na een verbouwing, zonnepanelen, een warmtepomp of een dure fiets.

Zeker na een verbouwing, zonnepanelen, een warmtepomp of een dure fiets. Check de nieuwwaarderegeling. Sommige polissen vergoeden tien jaar lang de nieuwwaarde van apparatuur, andere vijf — daarna krijg je dagwaarde, en dat is voor elektronica bar weinig.

Sommige polissen vergoeden tien jaar lang de nieuwwaarde van apparatuur, andere vijf — daarna krijg je dagwaarde, en dat is voor elektronica bar weinig. Kijk naar bijgebouwen en huurdersbelang. Zelf geplaatste zonnepanelen op een huurwoning vallen doorgaans onder je inboedelverzekering, bij sommige verzekeraars tot 30.000 euro.

Zelf geplaatste zonnepanelen op een huurwoning vallen doorgaans onder je inboedelverzekering, bij sommige verzekeraars tot 30.000 euro. Overweeg overspanningsbeveiliging in de groepenkast. Een paar honderd euro inclusief installatie; bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties is zo’n beveiliging inmiddels de norm.

Een paar honderd euro inclusief installatie; bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties is zo’n beveiliging inmiddels de norm. Trek bij zwaar onweer de stekker eruit. Ouderwets, gratis en nog steeds het meest effectief. Een stekkerdoos met piekbeveiliging alleen is geen garantie.

En je auto dan

Ook daar wordt de fout gemaakt. Een kale WA-verzekering dekt uitsluitend schade die je met je auto bij anderen aanricht. Bliksem- en hagelschade aan je eigen auto zit pas in WA beperkt casco of allrisk. Bij storm — verzekeraars rekenen daar al vanaf windkracht 7 mee — geldt hetzelfde.

De bliksem kiest zelf niet. Je polis wel.

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