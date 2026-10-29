Krijg je pensioen van ABP en las je vandaag dat gepensioneerden bij PME op 12,6 procent meer kunnen rekenen? Dan vraag je je meteen af wat dat voor jou betekent. Een percentage geeft ABP voorlopig niet. De cijfers van het fonds zijn wel goed: volgens de NOS steeg de dekkingsgraad van het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, de afgelopen maanden van 126,9 procent naar 132,2 procent.

Toch zegt het fonds nu nog geen inschatting van de pensioenen van volgend jaar te kunnen geven.

PME noemt wel een getal, met een voorbehoud

Ook PME, het fonds voor de metaal- en techindustrie, publiceerde zijn kwartaalcijfers. De actuele dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 127,7% naar 132,8%. Bestuursvoorzitter Alae Laghrich gaf er meteen een getal bij: „Als de economie en de rente geen grote schommelingen vertonen, kunnen onze pensioengerechtigde deelnemers rekenen op een verhoging van hun pensioen in 2027 met 12,6 procent”. In de versie van persbureau ANP heeft hij het over een gemiddelde verhoging.

Laghrich waarschuwt ook dat het om een inschatting gaat. „Het definitieve bedrag staat pas begin volgend jaar vast. In februari 2027 ontvangen zij een brief met hun definitieve nieuwe maandbedrag, en in maart staat dit op de rekening inclusief de nabetaling over januari en februari.”

De rente steeg, en daar profiteerde ABP van

ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen noemt het derde kwartaal onrustig. Volgens hem steeg de rente fors door de almaar toenemende overheidsschulden in onder andere de Verenigde Staten en Frankrijk. Dat had twee gevolgen. De stijgende rente gaf een negatief beleggingsrendement, maar door de stijgende rente daalden de pensioenverplichtingen echter ook. Dat is gunstig voor de financiële positie van de pensioenfondsen. „Daardoor zette in het derde kwartaal de stijging van de dekkingsgraad door”, zegt Van Wijnen. Hij vindt dat ABP nu een „goede uitgangspositie” heeft.

Stijgt je pensioen dan met 32 procent? Nee

De dekkingsgraad geldt voor het fonds als geheel en zegt niets over jouw persoonlijke verhoging. Pardon Consult, een adviesbureau voor werkgevers, rekende dat eerder voor met de stand van eind juli: de actuele dekkingsgraad van 128,7% betekent echter niet dat het pensioen van een medewerker met 28,7% stijgt.

De stand van vandaag ligt ook nog niet vast. Hoeveel we kunnen verdelen, hangt vooral af van de dekkingsgraad op 31 december 2026, schrijft ABP. Zakt die toch fors, dan gelden de grenzen die het fonds zelf noemt. Alleen als de dekkingsgraad op 31 december 2026 lager is dan 101,5%, gaan de pensioenen omlaag. Een tegemoetkoming en een extra verhoging zijn mogelijk als de actuele dekkingsgraad hoger is dan 109%. Daar zit ABP nu ruim boven.

Boven 130 procent is eerst de compensatie aan de beurt

Een hogere dekkingsgraad betekent niet dat alles wat erbij komt naar de gepensioneerden gaat. Boven 125 procent gaat er volgens ABP meer fondsvermogen naar compensatie én krijgen ook meer deelnemers compensatie. De groep die compensatie krijgt wordt uitgebreid naar deelnemers van 28 tot 68 jaar. Boven 130 procent herhaalt dat zich: ook dan gaat er meer naar compensatie voor iedereen van 28 tot 68 jaar. Pas daarna komt de verhoging: wat er daarna over is, gaat naar de extra verhoging van alle pensioenen.

Pensioenplatform Defensie zette de verdeling op een rij. Volgens dat overzicht blijft er bij een dekkingsgraad van 123,5% geld over. Dat wordt over alle pensioenen verdeeld: 6,1%. Bij een dekkingsgraad boven 130 procent noemt het platform 10,4 procent voor de gezamenlijke buffer, 3 procent voor de tegemoetkoming voor gemiste verhogingen en 10,8% voor de extra verhoging voor iedereen.

Dat zijn delen van de fondspot, geen opslag op je pensioen. ABP schrijft zelf dat zulke percentages dus niet de percentages zijn die u bij uw pensioen krijgt. Hoe je die 6,1 procent in je voorlopige overzicht moet lezen, staat in ons eerdere stuk 'Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen'.

Je pensioen kan dus hoger uitvallen dan in je voorlopige overzicht, maar groeit niet evenredig mee met de dekkingsgraad.

Waarom je PME en ABP niet naast elkaar kunt leggen

De twee fondsen staan bijna even hoog, maar dat betekent niet dat je bij ABP ook op 12,6 procent mag rekenen. Elk fonds verdeelt zijn vermogen volgens eigen afspraken met de sociale partners. Bij ABP gaat een deel naar compensatie voor werkenden van 28 tot 68 jaar, en die verdeling is vastgelegd bij een dekkingsgraad van 110% tot 140%. PME zegt dat het de dekkingsgraad richting de overstap bewust extra beschermd heeft tegen marktschommelingen. Daarom durft dat fonds nu al een getal te noemen.

Met 132,2 procent zit ABP binnen die afspraken. Volgens Pardon Consult gaan sociale partners pas bij een dekkingsgraad lager dan 107% of hoger dan 140% opnieuw in overleg. Waarom een snel stijgende rente die grens toch dichterbij kan brengen, lees je in 'Hogere rente maakt pensioenpot voller, maar zet de overstap op scherp'.

Zo houd je het in de gaten

Je voorlopige overzicht loopt achter op de huidige stand. ABP schrijft dat daarin is gerekend met een dekkingsgraad van 31 december 2025. Die was toen 123,5%.

Het financieel dashboard op abp.nl laat elke maand de actuele dekkingsgraad zien. Zo zie je of de 132,2 procent standhoudt.

De stand op 31 december 2026 bepaalt de verdeling, niet die van vandaag.

Wanneer welk bedrag op je rekening komt, lees je in 'Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen'.

Een percentage zoals bij PME krijg je van ABP dus nog niet. Wel staat het fonds er beter voor dan bij de berekening in je voorlopige overzicht. Tot de jaarwisseling kan de rente nog alle kanten op, dus reken voorlopig nog niet met een vast bedrag.