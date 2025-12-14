ECONOMIE
Persconferentie: schietpartij Bondi Beach vermoedelijk terrorisme

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 12:17
anp141225071 1
SYDNEY (ANP) - De dodelijke schietpartij bij Bondi Beach in Sydney betrof vermoedelijk een terroristische daad. Dat wordt gemeld in een persconferentie over het voorval met de premier van New South Wales en de politiecommissaris. Bij het voorval vielen zeker twaalf doden, aldus premier Chris Minns. Eerder meldden autoriteiten nog dat er tien doden waren gevallen, onder wie een van de vermoedelijke daders.
De persconferentie werd eerder kort uitgesteld omdat bij een van de vermoedelijke schutters een huiszoeking werd gedaan.
