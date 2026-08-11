Helft van de hardlopers herkent oververhitting niet: bij hitte kan dat levensgevaarlijk zijn

Een training overslaan omdat het warm is, voelt voor veel hardlopers misschien overdreven. Toch kan doorlopen in de hitte grote risico’s hebben. De helft van de Nederlandse sporters zegt niet zeker te weten of zij signalen van oververhitting tijdens het sporten zouden herkennen. Bovendien weet 60 procent niet wat te doen als een sporter in de omgeving oververhit raakt.

Dat is zorgelijk, want oververhitting kan uitmonden in hitte-uitputting of een hitteberoerte. Die laatste situatie is acuut en potentieel levensbedreigend.

Waarom hardlopen in hitte extra belastend is

Tijdens het hardlopen produceert het lichaam veel warmte. Normaal gesproken raak je die kwijt via zweet dat op de huid verdampt. Bij hoge buitentemperaturen, felle zon en een hoge luchtvochtigheid werkt dat systeem minder goed: zweet verdampt moeilijker en het lichaam kan warmte slechter afvoeren.

Niet alleen de temperatuur op de thermometer telt. Ook het tempo, de duur en intensiteit van de inspanning, kleding, conditie, vochtinname en de mate waarin iemand aan warmte gewend is, bepalen het risico. Een snelle 10 kilometer kan daardoor zwaarder uitpakken dan een rustig gelopen langere afstand.

Vooral een plotselinge warme dag kan verraderlijk zijn. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan hogere temperaturen aan te passen: eerste aanpassingen treden volgens deskundigen na ongeveer drie dagen op, terwijl volledige gewenning tot twee weken kan duren.[2]

Dit zijn de alarmsignalen

Wie hardloopt in warm weer, moet niet alleen letten op vermoeidheid. Neem de volgende klachten serieus:

Kloppende hoofdpijn

Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd

Misselijkheid of braken

Spierkrampen

Extreme vermoeidheid of slap gevoel

Problemen met coördinatie, zoals zwalken of struikelen

Verwardheid of afwijkend gedrag

Vooral coördinatieverlies, zwalken en verwardheid zijn ernstige alarmsignalen. Bij een hitteberoerte merkt de loper zelf soms niet meer goed dat het misgaat. Stop daarom onmiddellijk wanneer deze klachten optreden en let ook op medelopers.

Wat moet je direct doen?

Stop direct met hardlopen bij serieuze klachten en ga naar een koele plek of schaduw. Begin zo snel mogelijk met koelen, bijvoorbeeld met koude natte doeken, water op de huid of koele lucht. Laat iemand met duidelijke verwardheid, coördinatieproblemen of bewustzijnsverlies niet alleen en schakel medische hulp in.

Doorgaan “tot de finish” of “nog even naar huis lopen” is bij deze symptomen geen teken van doorzettingsvermogen, maar een gevaarlijke keuze. Een hitteberoerte kan leiden tot blijvende lichamelijke schade en kan fataal zijn

Zo verklein je het risico

Loop vroeg in de ochtend of later op de avond en vermijd het heetste deel van de dag.

Laat streeftijden los en verlaag tempo én intensiteit.

Drink verspreid over de dag voldoende en neem tijdens lange of zware inspanningen gelegenheid om te drinken.

Kies luchtige, ademende hardloopkleding, zodat zweet kan verdampen.

Zoek tijdens warming-up en herstel bewust schaduw op.

Bouw trainen in warmte rustig op; één hete dag maakt je lichaam nog niet hittebestendig.

Overweeg een training te verplaatsen of over te slaan als de omstandigheden extreem zijn.

Een belangrijk uitgangspunt: dorst is geen perfecte graadmeter. Wie pas drinkt wanneer de dorst sterk wordt, kan al veel vocht hebben verloren. Tegelijk is het niet nodig om overmatig te drinken; een plan dat past bij de duur, omstandigheden en persoonlijke ervaring is verstandiger.

Luister naar het lichaam

Voor veel lopers is het aanpassen van een training lastig. Maar hitte is geen wedstrijd tegen wilskracht. Accepteren dat het tempo lager ligt — of dat rusten de verstandigste optie is — hoort bij verantwoord trainen.

Wie hoofdpijn, misselijkheid, krampen of instabiliteit voelt opkomen, moet niet proberen door te bijten. Stoppen, koelen en hulp inschakelen kan het verschil maken tussen een vervelende training en een medisch noodgeval.

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