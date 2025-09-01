Propjes naar het hoofd: op Nederlandse scholen is 'orde houden' een groter probleem dan elders. (+5 tips)

Maar er is iets aan te doen. Het lukt - met dezelfde klas - de ene leraar een stuk beter dan de andere leraar. En dat is niet alleen een kwestie van talent of uitstraling. Er zijn ook trucs. 5 tips:

Vanaf vandaag gaan weer tienduizenden moedige leraren proberen les te geven, terwijl (sommige) van de leerlingen dat juist proberen te verhinderen. 'Orde houden' is in Nederlandse schoolklassen lastiger is dan in veel andere landen. Internationale onderzoeken tonen aan dat Nederland tot de slechtst scorende landen behoort als het gaat om orde en rust in de klas. Er is vaker sprake van drukte, leerlingen die de leraar uitdagen, praten tijdens de uitleg, en zelfs gooien met spullen. Dit probleem wordt door veel docenten herkend, en ordeproblemen vormen een structurele uitdaging binnen het Nederlandse onderwijs vergeleken met andere landen, schrijft Trouw.