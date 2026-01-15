Verdachte fatale explosie Vroomshoop: iets ernstig fout gedaan

ALMELO (ANP) - "Ik had nooit naar Vroomshoop moeten gaan. Of ik had weg moeten lopen. Ik heb iets heel ernstig fout gedaan, daar ben ik van overtuigd." Dit zei de 66-jarige Ype van der M. uit Ridderkerk donderdag in de rechtbank in Almelo, waar hij terechtstaat voor het opzettelijk veroorzaken van een explosie en een fatale brand in een woning in het Overijsselse Vroomshoop. Daarbij kwamen de twee bewoners en drie honden om het leven.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de Ridderkerker met een gasfles het gietijzeren toegangshek voor de voordeur heeft vernield om daarachter een raam in te slaan. Daarna zou hij een tweede gasfles hebben opengedraaid en door het kapotte raam hebben gestoken, waardoor gas de woning instroomde. Hierop volgde een ontploffing. Van der M. ontkent en stelt dat de bewoner van het huis de gasflessen zelf heeft vastgepakt en naar binnen trok. "Ik heb niets naar binnen gegooid, absoluut niet", zei de verdachte. "Ik voel me niet schuldig, ik ben er wel bij betrokken."

De hondenfokker van een bijzonder hondenras was "heel erg boos", omdat de man uit Vroomshoop een Boheemse herder uit zijn laatste nest gratis had overgenomen van twee van zijn klanten en die op 26 december 2024 op Marktplaats had gezet om door te verkopen. De Ridderkerker wilde beslist zijn hond terughalen. Hij was bang dat er verder met de hond zou worden gefokt en vreesde inteelt.

De Ridderkerker reed de volgende dag samen met zijn vrouw en de twee oorspronkelijke klanten van Ridderkerk naar Vroomshoop. De bewoners van het huis aan de Meidoornlaan hielden de deur voor hem dicht en openden alleen een luikje in de deur, waarop Van der M. in woede ontstak. "Ik vermoord je, doe de deur open", zou hij hebben geroepen.