Voor Lahla (GL-PvdA) blijkt Tweede Kamer Tweede Keus: ze wilde ook al burgemeester worden van Delft.

GroenLinks -PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah solliciteerde dit jaar niet alleen op het burgemeesterschap van Tilburg, maar ook op dat van Delft. Dat bevestigt haar partij na een bericht van het AD. "Ik wist dat ze hierop gesolliciteerd heeft", aldus partijleider Jesse Klaver. "Maar ik ben blij dat ze bij onze fractie blijft, want we hebben goede mensen zoals Esmah nodig."

Toen twee weken geleden uitlekte dat Lahlah zich kandidaat had gesteld om burgemeester te worden van Tilburg, zei zij dat ze "een droom" volgde en dat deed "uit liefde voor Tilburg". In die stad was zij wethouder voordat zij twee jaar geleden de overstap maakte naar de Tweede Kamer. Maar zij probeerde het dus eerder ook al in Delft.

Beide banen gingen aan Lahlah voorbij. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold trad onlangs aan als burgemeester van Delft, in Tilburg werd onlangs diens partijgenoot Fleur Gräper voorgedragen.

De sollicitatieprocedure voor een burgemeesterspost hoort vertrouwelijk te zijn. Het lekken van bijvoorbeeld namen van kandidaten is strafbaar.