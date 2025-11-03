ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voor Lahla (GL-PvdA) blijkt Tweede Kamer Tweede Keus: ze wilde ook al burgemeester worden van Delft.

Samenleving
door Redactie
maandag, 03 november 2025 om 16:33
bijgewerkt om maandag, 03 november 2025 om 16:41
anp031125127 1
GroenLinks-PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah solliciteerde dit jaar niet alleen op het burgemeesterschap van Tilburg, maar ook op dat van Delft. Dat bevestigt haar partij na een bericht van het AD. "Ik wist dat ze hierop gesolliciteerd heeft", aldus partijleider Jesse Klaver. "Maar ik ben blij dat ze bij onze fractie blijft, want we hebben goede mensen zoals Esmah nodig."
Toen twee weken geleden uitlekte dat Lahlah zich kandidaat had gesteld om burgemeester te worden van Tilburg, zei zij dat ze "een droom" volgde en dat deed "uit liefde voor Tilburg". In die stad was zij wethouder voordat zij twee jaar geleden de overstap maakte naar de Tweede Kamer. Maar zij probeerde het dus eerder ook al in Delft.
Beide banen gingen aan Lahlah voorbij. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold trad onlangs aan als burgemeester van Delft, in Tilburg werd onlangs diens partijgenoot Fleur Gräper voorgedragen.
De sollicitatieprocedure voor een burgemeesterspost hoort vertrouwelijk te zijn. Het lekken van bijvoorbeeld namen van kandidaten is strafbaar.

Lees ook

Provincie en Tilburg doen aangifte van lekken sollicitatie LahlahProvincie en Tilburg doen aangifte van lekken sollicitatie Lahlah
Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baanVerraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

A-House-of-Dynamite

Het bizarre einde van Netflix-hit A House of Dynamite ontrafeld

Loading