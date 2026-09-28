Werk je al dertig jaar en verlies je je baan? Dan heb je nu recht op 24 maanden WW. Onder het bezuinigingsplan van het kabinet-Jetten was dat er maximaal 12 geworden. Gaat de bezuiniging definitief van tafel, dan blijft het bij 24 maanden. Voor iemand met acht jaar werkervaring gaat het om vier maanden.

Het kabinet heeft laten weten dat het bereid is de bezuinigingen op de WW en de WIA te schrappen. Dat meldde De Telegraaf, en BNR bevestigde het. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heinen legden het aanbod zaterdag voor aan oppositiepartijen. Volgens TPO en het ANP is nog niet bekend hoe het betaald wordt. Een definitief akkoord is er nog niet.

Zo wordt je WW-duur nu berekend

Voldoe je alleen aan de wekeneis, dan krijg je drie maanden WW. Die eis houdt in dat je in de 36 weken voor je werkloosheid minstens 26 weken hebt gewerkt. Wie ook aan de jareneis voldoet, krijgt langer WW. Daarvoor moet je in vier van de laatste vijf jaar hebben gewerkt.

Volgens het UWV geven je eerste tien volledige kalenderjaren arbeidsverleden elk recht op één maand WW. Heb je daarna nog meer jaren gewerkt, dan leveren de jaren tot en met 2015 ook een hele maand op. Voor jaren vanaf 2016 krijg je een halve maand. Het jaar waarin je WW begint, telt niet mee. Het wettelijke maximum is 24 maanden.

De uitkering is 75 procent van je laatstverdiende loon in de eerste twee maanden en daarna 70 procent. Voor dat loon geldt een plafond, het maximumdagloon.

Wat het plan zou veranderen

Volgens de FNV wilde het kabinet de maximale WW-duur halveren van 24 naar 12 maanden. Ook de opbouw zou halveren: van één maand per gewerkt jaar naar één maand per twee jaar. Wie 12 maanden WW wil, zou daarvoor volgens Platform O minstens 24 jaar moeten hebben gewerkt. Volgens Salaris Vanmorgen werd op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de kortere WW-duur een jaar is uitgesteld, tot 1 januari 2029.

Wie dertig jaar heeft gewerkt, houdt 24 maanden WW. Onder het plan zouden dat er 12 zijn.

Het verschil per arbeidsverleden

Hieronder zie je wat de regels betekenen voor iemand die in 2026 werkloos wordt en al die jaren zonder onderbreking heeft gewerkt. Het eerste getal is de duur volgens de huidige UWV-regels, het tweede de duur onder het plan zoals de FNV en Platform O het beschreven. Voor het plan gaan we uit van een halve maand per jaar en een maximum van 12 maanden.

8 jaar gewerkt (sinds 2018): nu 8 maanden, onder het plan 4 maanden.

10 jaar gewerkt (sinds 2016): nu 10 maanden, onder het plan 5 maanden.

20 jaar gewerkt (sinds 2006): nu 15 maanden (10 hele maanden plus 10 halve voor de jaren vanaf 2016), onder het plan 10 maanden.

24 jaar gewerkt (sinds 2002): nu 19 maanden, onder het plan 12 maanden.

30 jaar gewerkt (sinds 1996): nu 24 maanden (het maximum), onder het plan 12 maanden.

Dit zijn rekenvoorbeelden. Welke overgangsregels het plan zou krijgen voor jaren die je al hebt opgebouwd, staat niet in de berichtgeving waarop dit stuk gebaseerd is. Ben je geboren in 1979 of eerder? Dan telt het UWV ook de jaren vanaf je achttiende tot en met 1997 mee, ook als je toen niet werkte. Dat heet fictief arbeidsverleden. Daardoor kom je vaak sneller aan de 24 maanden.

Ook de hoogte van je WW stond op het spel

Het plan ging niet alleen over de duur. Het maximumdagloon zou met 20 procent omlaag gaan: van 6.617 euro bruto per maand naar 5.293 euro. Vakbond CNV berekende in februari dat iemand die twee jaar werkloos is daardoor tot 66.000 euro zou mislopen. Daar stond tegenover dat de uitkering in de eerste twee maanden zou stijgen van 75 naar 80 procent. Ook de wekeneis zou strenger worden: 42 van de 52 weken in plaats van 26 van de 36.

Dit is een ongekend grote greep uit werknemersrechten - CNV-voorzitter Piet Fortuin in februari over het WW-pakket

Of al deze onderdelen verdwijnen, is nog niet duidelijk. Volgens het uitgelekte aanbod worden de bezuinigingen op onder meer de WW niet langer alleen uitgesteld, maar helemaal geschrapt. Hoe dat per maatregel uitpakt, moet nog op papier komen.

Woensdag wordt het concreet

Voor de Algemene Financiële Beschouwingen van woensdag sturen Jetten en Heinen een brief met de voorstellen naar de Tweede Kamer. Pas dan is te zien of de WW-duur en de opbouw echt blijven zoals ze nu zijn. Tot die tijd is het een aanbod in onderhandelingen, geen besluit.

Wat je nu kunt doen