Is het waar dat je kaalheid van je moeder erft?

Er wordt weleens gezegd dat je kaalheid van je moeder erft. Een raar idee, je moeder is immers niet kaal. Toch is het deels waar, legt dr. Thivos Sokratous, arts en expert op het gebied van haarverlies, uit in The Guardian.

Iedereen heeft twee chromosomen die onze genetische opbouw bepalen. Mannen hebben een X-chromosoom van hun moeder en een Y-chromosoom van hun vader.

Volgens Sokratous laten sommige studies een sterk verband zien tussen haarverlies en een gen op het X-chromosoom. Dat gen komt dus van de moeder. In sommige gevallen zou dit gen tot wel 70 procent van het risico op kaalheid verklaren. “Maar mannelijk haarverlies is ingewikkelder dan dat”, zegt hij. “Het gaat om een combinatie van genen van beide ouders én andere factoren.”

Meestal ontstaat kaalheid door een samenspel van erfelijke factoren. Ook hormonen spelen een belangrijke rol. In de hoofdhuid wordt testosteron omgezet naar een actievere vorm. Die kan haaruitval versnellen. Anabole steroïden kunnen dit effect versterken. Ook andere hormonale verstoringen, zoals een trage schildklier of langdurige stress, kunnen bijdragen aan haarverlies.

Maak je je zorgen over haarverlies? Dan kun je bloedonderzoek laten doen. Zo kun je achterhalen of het erfelijk of hormonaal is. “Het zou ook door een behandelbare aandoening kunnen komen”, zegt Sokratous. “En zo niet, dan weet je in elk geval wat je kunt verwachten de komende jaren.”

Volgens de expert kunnen ook leefstijlfactoren het proces versnellen of juist afremmen. “Eet je voldoende voedingsstoffen zoals zink, vitamine D, ijzer en B-vitamines? En neemt je lichaam die goed op? Met aanpassingen in je voeding kun je haarverlies mogelijk vertragen.”