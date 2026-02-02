ECONOMIE
Model Yfke Sturm heeft spijt van contact met Epstein

Samenleving
door Redactie
maandag, 02 februari 2026 om 14:30
bijgewerkt om maandag, 02 februari 2026 om 14:49
anp020226140 1
Model Yfke Sturm heeft spijt van haar contact met Jeffrey Epstein. Ze zegt dat met de kennis van nu haar "eerdere betrokkenheid een ernstige inschattingsfout was". Dat laat de Nederlandse maandag weten in een schriftelijke verklaring aan RTL Boulevard. Afgelopen week werd bekend dat haar naam in zeker honderden nieuwe vrijgegeven documenten in de zogenaamde Epstein-files was opgedoken.
In de verklaring noemt Sturm (44) zichzelf "naïef" en zegt ze geen volledig beeld te hebben gehad van wie Epstein werkelijk was. Ook zegt ze geen kennis te hebben gehad van "de schade die hij aanrichtte". Het model laat weten dat haar gedachten uitgaan "naar de vrouwen en meisjes bij wie schade is aangedaan. Ik geloof hen, ik steun hen en ik veroordeel ondubbelzinnig het misbruik dat zij hebben meegemaakt".
Zondag maakten Shownieuws en Hart van Nederland bekend dat Epstein en Sturm sinds eind 2011 intensief contact hadden en dat er zeer 'expliciete privéberichten' tussen de documenten zouden zitten. Hart van Nederland schrijft wel dat er nog veel onduidelijk is over de aard en omvang van het contact tussen Sturm en Epstein, die in die periode al een veroordeelde zedendelinquent was.

