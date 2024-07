Dit is waarom automakers de verbrandingsmotor nieuw leven inblazen

Veel autobedrijven werken weer volop aan de ontwikkeling van wagens met een verbrandingsmotor. Dit meldt de grote Franse toeleverancier OPmobility. De vraag naar elektrische voertuigen valt namelijk vies tegen. Kopers worden afgeschrikt door onzekerheid over beleid, het wegvallen van subsidies en de hardnekkig hoge prijzen.

Volgens Laurent Favre, CEO van OPmobility, liggen de productievolumes van elektrische wagens bij Amerikaanse, Duitse en Franse fabrikanten maar liefst 40 tot 45 procent onder de oorspronkelijke verwachtingen. “Dat betekent dat de productiecapaciteit continu aanpassing vereist”, legt Favre uit bij het Belgische De Tijd

Fabriekssluitingen?

Zo heeft Stellantis (met merken als Peugeot, Fiat, Opel en Citroën) de productie van elektrische auto's stilgelegd in zijn Mirafiori-fabriek bij Turijn, en Volkswagen overweegt zelfs de sluiting van de Audi-fabriek in het Belgische Vorst, die de elektrische Audi Q8 e-tron produceert. Ondertussen zoekt de Franse auto-onderdelenleverancier Valeo naar kopers voor twee van zijn fabrieken.

In de VS kondigde Ford vorige week aan dat het 3 miljard dollar investeert om zijn winstgevende Super Duty F-Series-pick-up truck te bouwen in Ontario, Canada. Ondertussen stelt de Amerikaanse automaker plannen voor een elektrische sportieve terreinwagen uit. Favre ziet ook een hernieuwde interesse in hybrides en plug-in hybrides. “Sommige van onze klanten, vooral in de VS, hadden gepland om direct over te stappen van voertuigen met een klassieke verbrandingsmotor naar elektrische voertuigen, maar richten zich nu op de ontwikkeling van plug-in hybrides”, vertelt hij.

Voorzichtig optimisme

Favre is voorzichtig over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. “Er is nog altijd veel onzekerheid over de volumes en de ontwikkeling van de markt,” waarschuwt hij. “De verschuiving naar elektrisch rijden werd opgelegd door regelgevers, die kwam niet op vraag van consumenten.”