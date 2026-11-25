Hackers zijn binnengedrongen in een computersysteem van de CIA en minstens twee andere Amerikaanse inlichtingendiensten. Onze overzeese vrienden haasten zich om te verkondigen dat er geen staatsgeheimen zijn buitgemaakt. Wel geeft het buitenlandse spionnen een inkijkje in waar Amerikaanse analisten naar zoeken.

Dat meldde The New York Times dinsdag op basis van Amerikaanse functionarissen en andere ingewijden. Onderzoekers verdenken een gratis AI -hacktool van een Chinese maker. Naast de CIA zijn de National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), de Pentagondienst voor satellietbeelden en kaarten, en het kantoor van de Director of National Intelligence (ODNI) getroffen. Dat kantoor stuurt alle Amerikaanse inlichtingendiensten aan.

Wat is er gehackt?

Het gaat om een systeem voor opensource-inlichtingen, ofwel OSINT: informatie uit openbare bronnen zoals nieuwsberichten, sociale media, satellietbeelden en te koop aangeboden datasets. Analisten volgen er buitenlandse regeringen en militaire activiteiten mee, schrijft de Amerikaanse overheidsnieuwssite Nextgov

Een ingewijde zei tegen Nextgov dat de inbraak een niet-geheim netwerk verstoorde en geen geheime systemen raakte. Het probleem zou zijn opgelost. “Er zijn geen verstoringen geweest bij kritieke functies of geheime systemen,” zei een functionaris van het ODNI tegen CNN.

Wat hebben de hackers in handen?

Dat is onduidelijk. Volgens de bronnen van de NYT is niet-geheime informatie buitgemaakt, maar welke en hoeveel zeggen ze niet. Wanneer de inbraak begon en wie hem ontdekte, is ook niet bekend. De CIA wilde niet reageren, de NGA beantwoordde geen vragen van journalisten.

Waarom is ‘niet geheim’ toch gevoelig?

De gegevens zelf liggen op straat. Wat de diensten liever voor zich houden, is welke landen, mensen en onderwerpen hun analisten in de gaten houden.

“Als je ziet waar analisten naar zoeken en welke onderwerpen ze volgen, krijg je een goed beeld van de Amerikaanse inlichtingenprioriteiten en blinde vlekken, zonder ooit een geheim bestand aan te raken,” zegt Ben Bernstein van beveiligingsbedrijf Huntress tegen Nextgov.

Dat het 'niet geheim' heet, maakt het nog niet onschuldig. - Ben Bernstein, manager bij beveiligingsbedrijf Huntress

Waarom wijzen onderzoekers naar Artex?

Meerdere bronnen zeggen tegen de NYT dat de aanvallers vermoedelijk Artex gebruikten. In dat programma verkennen AI-agents, programma’s die zelfstandig taken uitvoeren, een netwerk, zoeken ze lekken en dringen ze binnen. De Chinese ontwikkelaar Li Puhua, online bekend als Autumn-27, zette het in juli online, meldt Techzine op gezag van The Straits Times. Het was bedoeld voor pentesters, beveiligers die met toestemming inbreken.

Op 13 november, elf dagen voor het nieuws over de CIA, waarschuwde de FBI al voor de gratis AI-hacktool die netwerken binnen drie uur kraakt . Aanvallers misbruiken Artex volgens de FBI sinds minstens augustus. De maker haalde het in oktober van GitHub, maar kopieën en een betaalde versie, Artex Pro, zijn nog in omloop.

Zit China erachter?

Dat staat niet vast. Twee ingewijden zeggen tegen de NYT dat de eerste aanwijzingen, waaronder het gebruik van Artex, richting China wijzen. Wie er werkelijk achter zit, weten de onderzoekers nog niet. Bovendien kon iedereen Artex downloaden. Peking ontkent zulke beschuldigingen doorgaans; een Chinese reactie op deze hack is nog niet bekend.

Beveiligingsbedrijf CrowdStrike koppelde Artex eerder wel aan een Chinese hackersgroep die het Vapor Panda noemt. Die viel sinds 17 oktober ruim 200 organisaties in 14 landen aan, waaronder een Belgisch telecombedrijf, meldt BleepingComputer

Afhankelijk van wat er is ingezien, kan een tegenstander niet alleen leren wat onze inlichtingendiensten weten, maar ook waar hun onderzoeksprioriteiten liggen en waar gaten in hun informatie zitten. - Aleksandr Yampolskiy, medeoprichter en topman van SecurityScorecard

Ook een Nederlands instituut werd met Artex gehackt

Het Nederlandse DIVD, een organisatie van vrijwillige beveiligers die bedrijven waarschuwt voor lekken, maakte eind oktober bekend dat het zelf met Artex was aangevallen. De AI-agent had binnen 12 minuten volledige beheerrechten. Hij stuurde meer dan 450.000 verzoeken en draaide ruim 2.500 scripts; een menselijke hacker zou er volgens het DIVD 20 tot 30 gebruiken.

Ook de Europese Commissie bevestigde vorige week een cyberaanval met een AI-hulpmiddel . Welk programma dat was, zei de Commissie niet.

Een reeks digitale problemen in Washington

De hack bij de CIA staat niet op zichzelf. Het geheime netwerk van de NSA lag onlangs dagenlang plat, een landelijke database van de FBI lijkt gehackt en de financiële opsporingsdienst FinCEN meldde een eigen incident. Vorige week vertrok Sean Cairncross, de nationale cyberdirecteur van het Witte Huis.

Een verband tussen al die incidenten is er voorlopig niet. Volgens twee bronnen van CNN staat de hack van de FBI-database los van de inbraak bij de CIA.

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