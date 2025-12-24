ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Russen zitten al in je telefoon – en vaak heb je het niet eens door

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
woensdag, 24 december 2025 om 11:02
71054230_m
De Russen zijn overal. Met drones, in de Tweede Kamer met Forum, en in je telefoon. Daar is de Nederlandse overheid van overtuigd. Dat Russische hackers vooral ergens in een donker keldertje in Moskou zitten, is een geruststellende gedachte – en inmiddels vooral een fabel. Ze zitten in je telefoon, in je apps en soms zelfs in de beveiligingssoftware die je juist moet beschermen. De Russische veiligheidsdienst FSB gebruikt bijvoorbeeld een zogenoemde trojan‑app om Android‑telefoons heimelijk over te nemen, met toegang tot locatie, microfoon, versleutelde berichten en toetsaanslagen. Een recent onderzoek van Citizen Lab noemt het een spywarepakket dat “een telefoon in een draagbaar afluisterapparaat verandert”.
Ook commerciële software is een geopolitiek risico geworden. De Amerikaanse overheid verbood dit jaar transacties met het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky omdat de autoriteiten in Moskou op grond van Russische wetgeving toegang kunnen afdwingen tot gebruikersdata. Dat maakt iedere telefoon waarop zulke software draait potentieel interessant voor spionage, óók buiten Rusland.
De les is niet dat je je smartphone moet weggooien, maar dat digitale hygiëne geen luxe meer is. Wees kritisch op gratis beveiligingsapps uit Russische hoek, update je toestel en neem het serieus als journalisten en experts waarschuwen dat “de Russen” al lang in je broekzak zitten.

Lees ook

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzettenWaarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten
Russen probeertde het Torentje te hackenRussen probeertde het Torentje te hacken
loading

POPULAIR NIEUWS

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

ANP-545287373

Waarom je moet oppassen met te veel Omega-3

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

ANP-545679932

De zonneklep-truc en meer manieren om je auto razendsnel op te warmen

Loading