Die ene groepsfoto moet over de volledige breedte van de pagina. Hij staat al in het gedeelde familiealbum op de iPhone, dus waarom vraagt je zus het bestand nog eens? Omdat de gedeelde versie niet altijd evenveel pixels heeft als de foto die je zus heeft gemaakt. Bij ‘Gedeelde albums’ maakt de softwareversie een verschil.

Twee versies, twee verschillende antwoorden

In iOS 26 en ouder wordt voor een gedeeld album een kopie geüpload. Gewone foto’s worden bij het delen verkleind tot 2.048 pixels aan de lange kant. Voor panorama’s geldt een uitzondering: die kunnen tot 5.400 pixels breed zijn.

Bij iOS 27 en nieuwer worden foto’s en video’s in gedeelde albums in volledige resolutie bewaard. De vuistregel dat zo’n album áltijd verkleinde foto’s bevat, klopt dus niet. Maar neem ook niet zomaar aan dat een jaren geleden gedeelde vakantiefoto ineens het oorspronkelijke aantal pixels heeft omdat je telefoon inmiddels is bijgewerkt.

Vraag niet opnieuw om het hele album

Gebruik het gedeelde album eerst voor de selectie. Zet bij de beelden die groot in het boek komen een korte omschrijving: ‘Wij vieren aan de steiger, blauwe boot op de achtergrond’. Vraag de maker alleen van díé foto het origineel uit de eigen fotobibliotheek te sturen als de albumkopie niet de volledige resolutie heeft. Zo hoef je niet door een tweede verzameling van bijna dezelfde vakantiekiekjes.

Bewaar ook het verhaal bij het beeld. Sla je een foto uit een gedeeld album op, dan komen de opmerkingen en vind-ik-leuks niet mee. Stond onder de groepsfoto wie er achter de camera bleef of waar die steiger ook alweer lag? Neem dat apart over. Voor het fotoboek is zo’n regel soms minstens zo waardevol als meer pixels.

Feitenkader

Apple hanteert verschillende regels: tot en met iOS 26 worden foto’s in gedeelde albums verkleind; vanaf iOS 27 worden foto’s en video’s in volledige resolutie bewaard. Opmerkingen en likes gaan niet mee bij opslaan.

Meer weten?