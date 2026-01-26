ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeenten vertrouwen op de scanauto, maar het systeem faalt te vaak

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
maandag, 26 januari 2026 om 7:40
ANP-541574726
De scanauto gold ooit als een wonder van efficiëntie: in één straatrit duizenden kentekens checken en automatisch beboeten wie niet betaald heeft. Maar in de praktijk rammelt het systeem aan alle kanten. In steeds meer gemeenten duiken voorbeelden op van foutief geregistreerde boetes, van verkeerd gelezen kentekens tot auto’s die helemaal niet geparkeerd stonden. In Amsterdam gaat het volgens de gemeente om 2 procent van de boetes ddie na protest wordt ingetrokken. En omdat weinig mensen protesteren (onfeilbare scanauto, niet waar) zal het percentage hoger liggen.
De foutmarge blijft meestal geheim, maar interne cijfers wijzen erop dat een paar procent van alle boetes onterecht is. Dat lijkt weinig, maar bij miljoenen controles per jaar loopt dat uit op tienduizenden valse beschuldigingen. Toch vertrouwen gemeenten blind op hun computersysteem – en moeten burgers zelf maar bewijzen dat ze níét fout stonden.
Bezwaar maken heeft zin: uit cijfers van de RDW en meerdere lokale onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de bezwaren wordt toegekend. Vaak is een betaalbewijs of GPS-data al genoeg om een boete kwijtgescholden te krijgen. Maar veel automobilisten slikken de straf uit gemak, waardoor de fout onopgemerkt blijft.
De les is duidelijk: technologie is handig, maar niet onfeilbaar. Als je zeker weet dat je hebt betaald, laat die scanauto je niet intimideren – en vecht je boete aan.

Lees ook

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in AmsterdamDit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam
Waarom parkeren op een putdeksel in Duitsland je duur kan komen te staanWaarom parkeren op een putdeksel in Duitsland je duur kan komen te staan
Kun je een bekeuring krijgen terwijl je bezig bent een kaartje te kopen?Kun je een bekeuring krijgen terwijl je bezig bent een kaartje te kopen?
loading

POPULAIR NIEUWS

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

Loading