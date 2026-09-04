De maandelijkse energierekening van een gemiddeld huishouden staat op €277 per maand. Maar dat bedrag dekt alleen gas en stroom. Wie ook de kosten aan de benzinepomp meetelt, komt op een totaal dat voor de meeste gezinnen ruim boven de €400 per maand uitkomt. Die optelsom is tot nu toe niet gemaakt.

De energierekening: €277 per maand

Een gemiddeld huishouden betaalt momenteel €277 per maand aan gas en stroom. In februari was dat nog €224, een verschil dat op jaarbasis neerkomt op zo'n €600 extra, bleek uit berekeningen van NU.nl die we eerder publiceerden . De oorlog in Iran heeft niet alleen de olie-, maar ook de gashandel verstoord.

Die €277 is bovendien berekend vóór het stookseizoen. Zodra de verwarming aanslaat, stijgt het gasverbruik aanzienlijk, en daarmee de maandrekening. Meerdere grote leveranciers hebben hun tarieven recent verhoogd of kondigen verdere verhogingen aan per 1 oktober, zo schreven we eerder over Vattenfall en Essent

En dan de pomp

De prijzen aan de pomp zijn begin september verder gestegen. Benzine bereikte op 3 september een nieuwe recordadviesprijs van €2,692 per liter Euro95, een stijging van 2,4 cent in één dag, volgens cijfers van UnitedConsumers. Voor iemand die 50 liter tankt, betekent dat een rekening van €134,60. Zelfs wie slechts 37 liter tankt, rekent meer dan €100 af.

Ik ben bang van wel. - Paul van Selms (UnitedConsumers), op de vraag of de huidige prijzen het nieuwe normaal zijn (Hart van Nederland)

De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de oorlog rond Iran eind februari. Die zorgde voor aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens Van Selms bestaat ongeveer twee derde van de benzineprijs uit belastingen. De accijnskorting die nu nog geldt, voorkomt dat de prijs nóg hoger uitvalt.

De optelsom

Een particuliere benzinerijder legt volgens het CBS gemiddeld zo'n 925 kilometer per maand af. Bij een gangbaar verbruik komt dat neer op ruwweg 60 tot 75 liter brandstof per maand. Tegen de huidige recordprijzen betekent dat maandelijkse tankkosten van circa €150 tot €200, afhankelijk van autotype, rijstijl en tankstation.

Tel de twee posten bij elkaar op. €277 voor gas en stroom, plus circa €150 tot €200 voor benzine: een huishouden met één auto geeft al snel €430 tot bijna €480 per maand uit aan alle vormen van energie. Op jaarbasis is dat meer dan €5.000. Voor gezinnen met twee auto's loopt het totaal richting de €600 tot €650 per maand.

Toch noemt bijna niemand dat bedrag als het over 'de energierekening' gaat.

Begin dit jaar was het een stuk minder

In januari berekende het CBS de gemiddelde energierekening nog op €1.993 per jaar, oftewel zo'n €166 per maand. Toen daalde de rekening zelfs licht ten opzichte van een jaar eerder. De benzineprijs lag voor het conflict rond de €2,20 per liter. Wie destijds dezelfde optelsom maakte, kwam uit op een totaal van ruwweg €300 tot €330 per maand. Het verschil met nu: meer dan €100 per maand extra.

En het wordt nog duurder

Volgens de nieuwste CBS-raming stegen de prijzen van energie en motorbrandstoffen in augustus met 11,7 procent op jaarbasis, tegenover 9,7 procent in juli. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olie- en gasprijzen dit jaar flink gestegen. De trend is opwaarts, en het stookseizoen is nog niet eens begonnen.

Daar komt bij dat de accijnskorting op brandstof eind 2026 afloopt. Vanaf 2027 treedt bovendien het Europese emissiehandelssysteem ETS2 in werking, waardoor de benzineprijs naar verwachting met 13 tot 17 cent per liter stijgt. In een ongunstig scenario komt zelfs de grens van €3 per liter in beeld.

Wie gas, stroom en benzine samen op een rijtje zet, ziet dat energie in brede zin inmiddels een van de zwaarste maandlasten is voor een Nederlands huishouden. En het seizoen waarin het pas écht duur wordt, begint over een paar weken.