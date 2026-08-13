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Bij 30 graden is je auto na tien minuten al 40 graden

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
donderdag, 13 augustus 2026 om 5:34
hijgende-hond-hete-auto
Even de supermarkt in, tien minuten, hooguit. Precies in die tien minuten verandert een geparkeerde auto in de zon in een oven. En het handigheidje waar half Nederland op vertrouwt — dat raampje op een kier — blijkt vooral een geruststelling voor de eigenaar, niet voor wie achterblijft.
Tien minuten is geen kort moment
Bij een buitentemperatuur van 30 graden kan het in een stilstaande auto na tien minuten al richting 40 graden gaan, en na een half uur richting 48. Bij zon en 21 graden buiten haal je binnen dertig minuten alsnog de 40. De meeste warmte komt er in het eerste kwartier bij: wachten tot het "erger wordt" is dus geen strategie, want het ergste gebeurt meteen.
Het is niet het gebrek aan zuurstof dat kinderen en dieren fataal wordt, maar de hitte.
Ook een auto die net met de airco is aangekomen, warmt binnen enkele minuten weer op. Dashboard en stuur kunnen tot boven de 70 graden komen. Een tweejarige kan bij dit soort omstandigheden binnen een uur een gevaarlijke zonnesteek oplopen; een hond, die vooral hijgt in plaats van zweet, gaat kwijlen, braken en raakt uiteindelijk buiten bewustzijn.
Het raampje-argument sneuvelt
Ramen op een kier zetten heeft weinig tot geen effect. In gecontroleerde metingen scheelde het in het gunstigste geval een paar graden — de auto warmt iets langzamer op, maar komt op vrijwel dezelfde dodelijke waarden uit. Schaduw is ook geen garantie: de zon verplaatst zich, de parkeerplaats niet.
Meer dan 50 graden

In een gesloten auto bij zonnig weer kan het oplopen tot rond de 50 graden, en in uitzonderlijke gevallen hoger. De temperatuurstijging is in de eerste dertig minuten het steilst en verloopt ongeveer even snel bij 22 als bij 35 graden buitentemperatuur. Een kier van enkele centimeters vertraagt dat proces slechts marginaal.

Wat je doet als je een kind of hond ziet zitten

De volgorde is simpel en telt in minuten.
  • Bel direct 112 als het kind of dier slecht reageert, hijgt, kwijlt of apathisch is. Voor dieren mag ook 144, maar bij acute nood is 112 het juiste nummer.
  • Zoek tegelijk de eigenaar: laat de winkel of het benzinestation omroepen, check de terrassen ernaast.
  • Blijf bij de auto en houd de meldkamer op de lijn. Beschrijf kenteken, locatie en de toestand van kind of dier.
  • Sla niet op eigen initiatief een ruit in. De politie is als enige bevoegd geweld te gebruiken, en de meldkamer geeft zo nodig toestemming.
  • Is het dier of kind eruit: leg het in de schaduw, geef lauw water, koel met een lauwe natte doek. IJskoud water is af te raden.
Wacht op groen licht van de meldkamer — schade aan een auto is te repareren, een verkeerd moment niet.
Een ruit inslaan om een leven te redden kan juridisch verdedigbaar zijn als het echt een kwestie van leven of dood is, maar of dat opgaat beoordeelt uiteindelijk een rechter. Wie zelf een hond in de auto achterlaat, riskeert een boete van rond de 360 euro en bij letsel een dagvaarding.
Meer weten?

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