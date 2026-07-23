Vliegende auto's zijn er nu en ze komen (uiteraard) uit China

Onder de noemer elektrische VTOL-vliegtuigen (eVTOL) wordt wereldwijd gewerkt aan voertuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen en bedoeld zijn voor kortere afstanden boven stedelijke regio’s. Een deel van deze toestellen wordt expliciet gepositioneerd als “vliegende auto”, waarbij een wegvoertuig kan worden gekoppeld aan een vliegmodule of in elk geval dezelfde markt aanspreekt als luxe personenvervoer.

China heeft inmiddels de stap naar massaproducti e gezet: een grote fabrikant is begonnen met seriële productie van een modulaire vliegende auto, met een aangekondigde verkoopprijs rond de 2 miljoen yuan en duizenden voorbestellingen. Deze toestellen zijn primair ontworpen voor korte tot middellange trajecten, waarbij de vluchtduur beperkt blijft door batterijcapaciteit en regelgeving rond stedelijk luchtruim.

China als proeftuin voor commerciële inzet

De Chinese overheid ziet eVTOL’s en vliegende auto’s als onderdeel van een strategische “laaghoogte-economie”, waarin laagvliegende toestellen een rol krijgen in personenvervoer, logistiek en toerisme. Beleidsmatig wordt de sector ondersteund via duidelijke prioritering, aangeduide testzones en versnelde certificeringspaden voor geselecteerde fabrikanten.

Recent heeft de Chinese luchtvaartautoriteit een concept-lijst gepubliceerd met bedrijven die in aanmerking komen voor vereenvoudigde luchtwaardigheidscertificering voor passagier-eVTOL’s. Fabrikanten op deze lijst krijgen onder meer versnelde behandeling van aanvragen en erkenning van testresultaten over verschillende ontwikkelfasen heen, wat de tijd tot marktintroductie verkort. Commerciële uitrol blijft afhankelijk van definitieve certificering en operationele regels voor vluchtroutes, vertiports en bemanning.

Europese regelgeving en luchttaxi’s

In Europa ligt de nadruk op “Innovative Air Mobility”, zoals luchttaxi’s en bezorgdrones, en minder op de klassieke vliegende auto met een rol op het wegennet. De Europese Commissie heeft in 2024 een uitgebreid pakket secundaire wetgeving aangenomen voor drones en VTOL-capabele toestellen, waarmee de kaders worden gelegd voor commerciële luchttaxis.

Deze regels bepalen onder meer eisen aan luchtwaardigheid, operationele veiligheidsnormen en integratie in bestaand luchtruim. De nieuwe eVTOL-verordening treedt vanaf 2025 in werking en moet door de Europese luchtvaartautoriteit worden geïmplementeerd, inclusief certificering van specifieke toestellen en operators. Parallel loopt al langer werk aan VTOL-standaarden en openbare consultaties om de basis te leggen voor veilige inzet van luchttaxi’s in stedelijk gebied.

Duurzaamheid en inzetscenario’s

eVTOL’s l aat zien dat de energie- en emissieprofielen sterk afhangen van vluchtlengte, bezettingsgraad en vergeleken alternatief, zoals auto, trein of klassieke vliegtuigverbinding. Bij langere afstanden en volledige bezetting kunnen elektrische VTOL’s per passagierkilometer gunstiger scoren dan gemiddelde grondgebonden auto’s, terwijl bij korte afstanden of lage bezetting het voordeel snel verdwijnt. Onderzoek naar elektrischeaat zien dat de energie- en emissieprofielen sterk afhangen van vluchtlengte, bezettingsgraad en vergeleken alternatief, zoals auto, trein of klassieke vliegtuigverbinding. Bij langere afstanden en volledige bezetting kunnen elektrische VTOL’s per passagierkilometer gunstiger scoren dan gemiddelde grondgebonden auto’s, terwijl bij korte afstanden of lage bezetting het voordeel snel verdwijnt.

In Europa worden vliegende voertuigen vooral gezien als aanvulling in specifieke niches: verbindingen naar slecht bereikbare gebieden, tijdkritische transporten en later eventueel drukke corridors tussen grote knooppunten. Een brede vervanging van wegverkeer door luchtverkeer ligt op korte termijn niet voor de hand vanwege beperkingen in luchtruimcapaciteit, infrastructuur en maatschappelijk draagvlak.