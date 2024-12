Wat wordt er precies gedaan bij een kleine beurt?

De termen ‘grote beurt’ en ‘kleine beurt’ zullen bij iedere auto-eigenaar wel een belletje doen rinkelen. De wagen heeft regelmatige checks nodig om versleten onderdelen bijtijds te vervangen, vloeistoffen bij te vullen, enzovoort. Maar wat houdt zo’n kleine beurt nu precies in? We zetten de hoofdzaken voor je op een rij.

Olie verversen en vloeistoffen bijvullen

Voor auto’s met een verbrandingsmotor begint een kleine beurt vaak met het verversen van de olie. Het oude oliefilter gaat de prullenbak in, en een frisse variant komt ervoor in de plaats. Dat is meestal het zwaarste werk bij een kleine beurt. Daarna werpt de monteur een blik op alle andere vloeistoffen, zoals de rem- en de ruitenwisservloeistof. Zijn de niveaus te laag? Dan worden ze meteen bijgevuld. De ruitenwissers worden ook gelijk nagelopen. Versleten exemplaren worden vervangen, zodat je weer veilig door de regen kunt karren.

Bandencheck

Ook de banden ontsnappen niet aan de aandacht. Ze krijgen een visuele inspectie op slijtage en ouderdom. De bandenspanning wordt gecontroleerd en, als het nodig is, bijgesteld. Het profiel wordt ook opgemeten. De wettelijke eis is dat je bandenprofiel minimaal 1,6 millimeter diep is. Maar feitelijk ben je dan al een gevaar op de weg. Onder de 3 millimeter hebben je banden beduidend minder grip. Monteurs raden je daarom aan om bij een profiel onder de 3 millimeter je banden te vervangen.

Remblokken en remschijven

Zonder goed werkende remmen vaart geen automobilist wel. Daarom kijkt de monteur of de remschijven en remblokken nog dik genoeg zijn om het tot de volgende beurt vol te houden.

Uitlaat

Terwijl de auto op de brug staat, krijgt ook de uitlaat een check-up. Lekkages zijn uit den boze, dus daar wordt goed op gelet.

Verlichting

Alle lampjes – van koplamp tot kentekenplaatverlichting – komen aan bod. Bij moderne auto’s meldt het dashboard vaak al als er iets kapot is, maar tijdens de kleine beurt neemt de monteur het zekere voor het onzekere. Kleine lampjes achterop die je niet snel opmerkt, worden vervangen als ze defect zijn.

Elektronica uitlezen

De monteur sluit de auto aan op de diagnoseapparatuur van de garage. Die scant op elektronische foutmeldingen, waarna de garage kan ingrijpen waar nodig. Het is een soort gezondheidscheck voor de technologie in je auto.

Kleine beurt combineren met APK

Als je auto toch al in de garage staat, is het slim om de kleine beurt te combineren met de APK. Dat scheelt niet alleen een extra rit, maar vaak ook geld. Veel garages bieden namelijk een aantrekkelijke combi-deal.

Verschillen per auto

Niet elke auto krijgt dezelfde behandeling. Bij een elektrische auto hoef je uiteraard geen olie te verversen – die is er namelijk niet. En oudere modellen krijgen soms extra aandachtspunten. Gelukkig kun je online bij de meeste merken precies zien wat jouw auto nodig heeft.

Hoe vaak moet je auto naar de garage?

De meeste auto’s hebben jaarlijks een beurt nodig of na een bepaalde kilometerstand – vaak ergens tussen de 10.000 en 30.000 kilometer. Moderne modellen zijn slim genoeg om je op tijd een seintje te geven via de service-indicator op het dashboard. Elektrische auto’s hoeven opvallend weinig onderhoud, terwijl een ouder model Toyota of Renault weer een heel ander schema volgt dan bijvoorbeeld een Opel.

Hoe dan ook: een kleine beurt is een kleine moeite, maar een grote stap richting veilig rijden en het vermijden van grote kosten.

Bron: AD