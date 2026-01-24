ECONOMIE
Zo ruik je meteen of je je leren schoenen verkeerd schoonmaakt

tips
door Peter Janssen
zaterdag, 24 januari 2026 om 16:13
Leren schoenen horen met de jaren mooier te worden, maar in de praktijk zien ze er vaak na één seizoen al dof en afgedragen uit. Dat komt zelden door het weer alleen, en bijna altijd door hoe we ze schoonmaken. Te vaak blijven we steken bij een nat doekje, terwijl juist water de glans wegneemt en het leer langzaam uitdroogt.​
Schoenmakers wijzen er al jaren op dat leer een natuurproduct is dat je moet voeden, niet uitspoelen. De Nederlandse schoenensites Omoda en Steengoeieschoenen adviseren om vuil eerst voorzichtig te verwijderen met een zachte borstel of licht vochtige doek, en agressieve schoonmaakmiddelen te vermijden. Daarna komt de echte redding van je schoenen: een goede crème of poets die het leer voedt en beschermt. Daarmee voorkom je niet alleen lelijke kreukels en scheurtjes, maar krijgt een versleten neus in één keer zijn kleur en glans terug.
Op Welingelichte Kringen werd ooit de tip gegeven om met een beetje azijn op een zachte doek over je schoenen te wrijven, zodat ze “gaan blinken als nooit tevoren”. Veel schoenexperts zijn daar terughoudend mee, omdat pure azijn het leer kan aantasten als je het vaak gebruikt. Zie azijn dus hooguit als laatste redmiddel voor een doffe schoen, niet als standaardroutine.
Wil je dat je schoenen er seizoen na seizoen “nieuw” blijven uitzien, dan is de dagelijkse gewoonte belangrijker dan het wondermiddeltje: na dragen laten drogen, af en toe borstelen, en regelmatig een laag voedende crème.

