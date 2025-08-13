ECONOMIE
Een kokende motor, droogrot en vogelpoep: zo overleeft je auto een hittegolf zonder kleerscheuren

auto
door Pieter Immerzeel
woensdag, 13 augustus 2025 om 11:54
ANP-447446285
De thermometer tikt de 35 graden aan, het asfalt glanst in de zon en je zou zo een spiegelei kunnen bakken op je motorkap. Extreme hitte is niet alleen vervelend voor jou, ook je auto krijgt het zwaar te verduren. Van droogrot in je banden tot lakschade door vogelpoep – dit zijn de gevaren en de oplossingen.
Nieuwe auto’s worden succesvol getest in de meest extreme omstandigheden, maar na een paar jaar neemt de kwetsbaarheid van allerlei onderdelen flink toe. Banden kunnen last krijgen van droogrot: de oliën in het rubber drogen uit door uv-straling en hitte, waardoor scheurtjes ontstaan. Het risico op een klapband neemt dan snel toe.
Tip: controleer maandelijks de bandenspanning, parkeer zoveel mogelijk in de schaduw of gebruik een hoes en smeer je banden in met speciale beschermingsproducten.
Kokende motor
Bij files of bergwegen kan de motor gaan ‘koken’. Zet je auto dan veilig stil, motor uit, motorkap open en laat afkoelen. Moet je echt doorrijden? Zet de kachel dan aan, de ramen open en houd de toeren laag. Zo voer je zoveel mogelijk warmte af van je motor. Wees voorzichtig bij het controleren van het koelwater; een verkeerde handeling kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Lak onder vuur
Vogelpoep en dode insecten tasten de lak sneller aan bij hitte. Er is een handige truc om de bijtende organische smeerboel te verwijderen. Maak de plek nat, leg er kranten op en gooi er nogmaals een flinke scheut water overheen. Laat het geheel intrekken voordat je het voorzichtig verwijdert. Regelmatig in de was zetten helpt, maar snel schoonmaken blijft het belangrijkst.
Interieur en brandgevaar
Dashboard en leer drogen uit en zullen uiteindelijk barsten gaan vertonen door uv-straling. Gebruik zonneschermen of lichte doeken om dit proces tegen te gaan. En dan nog iets anders: parkeer nooit in droge bermen of in halfhoog gras. Hete auto-onderdelen kunnen de sprieten in brand zetten met alle gevolgen van dien. Op deze manier zijn in België enkele jaren geleden nog vijf auto's in de as gelegd.
Bron: AD

