Epstein en de Sarah Ferguson

Beroemd
door Ans Vink
dinsdag, 06 januari 2026 om 5:07
Sarah Ferguson, de ex‑vrouw van prins Andrew, raakt opnieuw verstrikt in het Epstein‑schandaal nu in vrijgegeven Amerikaanse dossiers sprake is van een “hertogin uit Engeland” die personeel opdroeg “niets te zien, niets te horen, niets te zeggen”. Haar naam valt niet expliciet, maar biograaf Andrew Lownie wijst erop dat Ferguson vaker in Epsteins adresboek voorkomt dan Andrew en langdurig op diens landgoederen verbleef, wat de verdenking voedt dat juist zij achter de strenge zwijginstructies schuilgaat.​
Eerder gelekte e‑mails waarin Ferguson Epstein in 2011 haar “allerbeste vriend” noemde, ondanks zijn veroordeling, hebben er bovendien toe geleid dat meerdere goede doelen de samenwerking met haar hebben beëindigd, waardoor haar imago van gevallen royal definitief lijkt.

