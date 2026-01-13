ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index zet verdere stap richting historische 1000 puntengrens

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 9:24
anp130126075 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag licht hoger geopend en zette daarmee de opmars richting het historische niveau van 1000 punten voort. Maandag eindigde de Amsterdamse hoofdindex al op een nieuw slotrecord onder aanvoering van chiptoeleverancier Besi. Ook op Wall Street scherpten de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index de recordstanden verder aan ondanks zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 997,64 punten en scherpte daarmee de hoogste tussentijdse koers ooit verder aan. De index is nog minder dan 3 punten verwijderd van de historische grens van 1000 punten. De MidKap klom een fractie tot 956,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won een fractie na het bereiken van een nieuwe recordstand op maandag.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

ANP-514263595

Goed nieuws: toxic masculinity bestaat bijna niet

Loading